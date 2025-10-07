La sub 20 se prepara para el choique ante Nigeria en Santiago de Chile

Luego de sellar su pase de ronda, la "Albiceleste" se prepara para ir por más en la Copa del Mundo juvenil. El encuentro será este miércoles, desde las 16:30.

Deportes07/10/2025

720

El equipo dirigido por Diego Placente ya consiguió su primer objetivo. Con nueve unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), la Albiceleste consiguió la clasificación como lider en su zona y  el miércoles 8 de octubre, desde las 16.30, se medirá ante Nigeria en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

