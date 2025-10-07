Gimnasia y Tiro ya sabe quién será su rival en la primera ronda eliminatoria del Reducido de la Primera Nacional: será Temperley. El partido se jugará en Salta, el sábado 11 de octubre a las 20:30 horas. El tecnico Fernando Tete Quiroz espera por la recuperación de los lesionados Gabriel Diaz y Lautaro Gordillo.
La sub 20 se prepara para el choique ante Nigeria en Santiago de Chile
Luego de sellar su pase de ronda, la "Albiceleste" se prepara para ir por más en la Copa del Mundo juvenil. El encuentro será este miércoles, desde las 16:30.Deportes07/10/2025
El equipo dirigido por Diego Placente ya consiguió su primer objetivo. Con nueve unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), la Albiceleste consiguió la clasificación como lider en su zona y el miércoles 8 de octubre, desde las 16.30, se medirá ante Nigeria en el estadio Nacional de Santiago de Chile.
Miguel Russo, internado con “pronóstico reservado”: qué dice el comunicado oficial de BocaDeportes07/10/2025
El entrenador de Boca atraviesa un delicado momento de salud y permanece internado en su casa, según informaron desde el club de la Ribera a través de un mensaje oficial en redes sociales.
La Academia no levanta cabeza: Racing empató sin goles con Independiente RivadaviaDeportes07/10/2025
En un partido parejo y sin emociones, la Academia y la Lepra mendocina no se sacaron ventaja.
FIFA publicó la investigación por documentos falsos en Malasia que afecta a futbolistasDeportes07/10/2025
La FIFA publicó los detalles de la investigación por falsificación de documentos en Malasia, un escándalo que involucra a varios futbolistas y que se centra en la información de nacimiento de sus familiares.
Con Messi y De Paul, la Selección Argentina ya entrena en Miami para los amistososDeportes07/10/2025
La Selección Argentina de Lionel Scaloni comenzó su preparación en Miami de cara a la doble fecha de amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
