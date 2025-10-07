Con la presencia del volante salteño Mateo Rivero, ex jugador de Villa San Antonio, a 'Albiceleste' perdía 2-0, pero logró empatar con dos goles de Bruno Cabral, máximo anotador del torneo. Luego, tropezó desde los 12 pasos.
Una baja Mundial para la selección de Scaloni
Malas noticias para la Selección Argentina: FIFA confirmó una fecha de suspensión para Nicolás Otamendi y se perderá el debut en el Mundial 2026. El defensor argentino había sido expulsado en el último encuentro por Eliminatorias ante Ecuador.Deportes07/10/2025Javier Aparicio
Es oficial. FIFA confirmó que Nicolas Otamendi recibió una fecha de suspensión y se perderá el primer partido del Mundial 2026, producto de su expulsión ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias.
De esta manera el subcapitán de la Selección Argentina se perderá el estreno mundialista, pero podrá jugar la Finalissima ante España en 2026.
Gimnasia y Tiro ya sabe quién será su rival en la primera ronda eliminatoria del Reducido de la Primera Nacional: será Temperley. El partido se jugará en Salta, el sábado 11 de octubre a las 20:30 horas. El tecnico Fernando Tete Quiroz espera por la recuperación de los lesionados Gabriel Diaz y Lautaro Gordillo.
Miguel Russo, internado con “pronóstico reservado”: qué dice el comunicado oficial de BocaDeportes07/10/2025
El entrenador de Boca atraviesa un delicado momento de salud y permanece internado en su casa, según informaron desde el club de la Ribera a través de un mensaje oficial en redes sociales.
Luego de sellar su pase de ronda, la "Albiceleste" se prepara para ir por más en la Copa del Mundo juvenil. El encuentro será este miércoles, desde las 16:30.
La Academia no levanta cabeza: Racing empató sin goles con Independiente RivadaviaDeportes07/10/2025
En un partido parejo y sin emociones, la Academia y la Lepra mendocina no se sacaron ventaja.
FIFA publicó la investigación por documentos falsos en Malasia que afecta a futbolistasDeportes07/10/2025
La FIFA publicó los detalles de la investigación por falsificación de documentos en Malasia, un escándalo que involucra a varios futbolistas y que se centra en la información de nacimiento de sus familiares.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
Francos, ante el reclamo de Sáenz por obras: “Después que pase la elección, veremos”Política06/10/2025
El Jefe de Gabinete de la Nación fue al encuentro del mandatario salteño quien, frente a Casa Rosada, había iniciado una protesta por el incumplimiento del envío de fondos por parte del gobierno libertario.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.