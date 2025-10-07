Una baja Mundial para la selección de Scaloni

Malas noticias para la Selección Argentina: FIFA confirmó una fecha de suspensión para Nicolás Otamendi y se perderá el debut en el Mundial 2026. El defensor argentino había sido expulsado en el último encuentro por Eliminatorias ante Ecuador.

Deportes07/10/2025Javier AparicioJavier Aparicio

Es oficial. FIFA confirmó que Nicolas Otamendi recibió una fecha de suspensión y se perderá el primer partido del Mundial 2026, producto de su expulsión ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias.

De esta manera  el subcapitán de la Selección Argentina se perderá el estreno mundialista, pero podrá jugar la Finalissima ante España en 2026. 

