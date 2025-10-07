Machado rompió el silencio y mencionó a Lemoine en su relación con Espert

El empresario Federico "Fred" Machado, investigado por sus vínculos con el narcotráfico, rompió el silencio y mencionó a la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine en su versión de los hechos que lo relacionan con José Luis Espert.

El apuntado contó que conoció a Espert en el año 2019, “de casualidad”, y lo sedujo su línea política por lo que decidió aportar a su campaña presidencial aunque aclaró que no fue un pedido del actual libertario. “Cuando vi a Espert y (Nazareno) Etchepare me llamó la atención. Él me dijo que quería detonar el sistema y cambiar el país y me pareció una causa noble”, sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Espert no me pidió plata. Me dijo que tenía mucha gente joven que lo apoyaba", garantizó, y sumó: "No me pidió un monto, me pidió ayuda. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, obviamente todo legal, y le dije lo ayudaría. Le financié los gastos que necesitaba para moverse".

Con información de Noticias Argentinas