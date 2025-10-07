El presidente visitará Neuquén y Río Negro en medio de conflictos internos por candidaturas polémicas, como la salida de José Luis Espert en Buenos Aires.
Machado rompió el silencio y mencionó a Lemoine en su relación con Espert
El empresario dijo que conoció al líder de La Libertad Avanza de manera casual y financió algunos gastos de su campaña sin que hubiera un pedido directo de dinero.Política07/10/2025
El empresario Federico "Fred" Machado, investigado por sus vínculos con el narcotráfico, rompió el silencio y mencionó a la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine en su versión de los hechos que lo relacionan con José Luis Espert.
El apuntado contó que conoció a Espert en el año 2019, “de casualidad”, y lo sedujo su línea política por lo que decidió aportar a su campaña presidencial aunque aclaró que no fue un pedido del actual libertario. “Cuando vi a Espert y (Nazareno) Etchepare me llamó la atención. Él me dijo que quería detonar el sistema y cambiar el país y me pareció una causa noble”, sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia.
"Espert no me pidió plata. Me dijo que tenía mucha gente joven que lo apoyaba", garantizó, y sumó: "No me pidió un monto, me pidió ayuda. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, obviamente todo legal, y le dije lo ayudaría. Le financié los gastos que necesitaba para moverse".
Con información de Noticias Argentinas
El organismo buscará coordinar políticas de prevención ante amenazas de grupos extremistas como ISIS, Hamás y Al Qaeda.
Milei volvió al escenario con un show en el Movistar Arena y evitó hablar del caso EspertPolítica07/10/2025
El Presidente presentó su nuevo libro con un recital de rock ante 15 mil personas. Cantó seis temas y agradeció a “Las Fuerzas del Cielo”, pero no hizo mención al escándalo que golpea a La Libertad Avanza.
El gobernador bonaerense cuestionó la presentación del Presidente en el Movistar Arena y lo acusó de “desconectarse de la crisis social y productiva”.
Tras la salida de Espert, la Justicia pidió al Gobierno que informe el costo de reimprimir las boletasPolítica07/10/2025
El tribunal busca determinar si es viable volver a emitir todas las boletas únicas de papel en la provincia de Buenos Aires tras la salida del economista de la lista de La Libertad Avanza.
Su puesto en la Cámara Baja vence el 9 de diciembre. El domingo, renunció a su candidatura en la lista de PBA y este lunes a su cargo como presidente de la comisión de Presupuesto.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico, con al menos 15 millones de jóvenes de 13 a 15 años fumándolo en el mundo, un riesgo nueve veces mayor que entre adultos.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
Un informe de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, identificó 44 profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial ante la reconfiguración del mercado laboral.