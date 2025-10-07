Tras la salida de Espert, la Justicia pidió al Gobierno que informe el costo de reimprimir las boletas

La Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, requirió al Ministerio del Interior y al Correo Argentino que informen con urgencia sobre los costos y plazos de una eventual reimpresión total de las boletas únicas de papel.

El pedido se da luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza. La medida busca evaluar si el cambio puede concretarse sin afectar el cronograma de las elecciones generales del 26 de octubre de 2025.

En la resolución firmada este lunes, la Junta Electoral ordenó al ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentar antes del miércoles un informe detallado sobre el costo de la reimpresión, la existencia de partidas presupuestarias, la posible necesidad de un nuevo proceso licitatorio y los plazos estimados de impresión y entrega.

Además, el tribunal solicitó al Correo que especifique los tiempos mínimos necesarios para distribuir el material electoral a todas las mesas de votación del distrito bonaerense.

Convocan a una audiencia con las fuerzas políticas y el ministro Catalán

Ante la trascendencia institucional del caso, la Junta Electoral convocó a todas las agrupaciones políticas habilitadas y al propio ministro Catalán a una audiencia el miércoles a las 10:30.

El objetivo será analizar las implicancias del pedido y garantizar la realización de los comicios sin contratiempos.

El documento judicial remarca la necesidad de preservar el cronograma electoral y agrega que se incorporó una presentación de la alianza Unión Federal, que será tratada en el mismo expediente.

Los apoderados legales de La Libertad Avanza (LLA) Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba presentaron este lunes un escrito ante la Justicia electoral para solicitar la reimpresión de boletas con la cara de Diego Santilli, quien quedará al frente de la lista de diputados bonaerenses tras la renuncia de José Luis Espert.

La nota formal incluyó la solicitud de la impresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) conforme a la flamante candidatura protagónica de Santilli.

En los equipos legales aseguran que los costos extras por las nuevas impresiones, que se calculan en más de 10 mil millones de pesos, deberán ser abordados por el Ministerio del Interior, aunque hay voces internas que plantean que el partido es el que debería hacerse cargo.

Pese a las solicitudes formales, la última palabra la tiene el juzgado electoral a cargo del juez de competencia Alejo Ramos Padilla.

