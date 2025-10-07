El empresario dijo que conoció al líder de La Libertad Avanza de manera casual y financió algunos gastos de su campaña sin que hubiera un pedido directo de dinero.
Tras la salida de Espert, la Justicia pidió al Gobierno que informe el costo de reimprimir las boletas
El tribunal busca determinar si es viable volver a emitir todas las boletas únicas de papel en la provincia de Buenos Aires tras la salida del economista de la lista de La Libertad Avanza.Política07/10/2025
La Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, requirió al Ministerio del Interior y al Correo Argentino que informen con urgencia sobre los costos y plazos de una eventual reimpresión total de las boletas únicas de papel.
El pedido se da luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza. La medida busca evaluar si el cambio puede concretarse sin afectar el cronograma de las elecciones generales del 26 de octubre de 2025.
En la resolución firmada este lunes, la Junta Electoral ordenó al ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentar antes del miércoles un informe detallado sobre el costo de la reimpresión, la existencia de partidas presupuestarias, la posible necesidad de un nuevo proceso licitatorio y los plazos estimados de impresión y entrega.
Además, el tribunal solicitó al Correo que especifique los tiempos mínimos necesarios para distribuir el material electoral a todas las mesas de votación del distrito bonaerense.
Convocan a una audiencia con las fuerzas políticas y el ministro Catalán
Ante la trascendencia institucional del caso, la Junta Electoral convocó a todas las agrupaciones políticas habilitadas y al propio ministro Catalán a una audiencia el miércoles a las 10:30.
El objetivo será analizar las implicancias del pedido y garantizar la realización de los comicios sin contratiempos.
El documento judicial remarca la necesidad de preservar el cronograma electoral y agrega que se incorporó una presentación de la alianza Unión Federal, que será tratada en el mismo expediente.
Los apoderados legales de La Libertad Avanza (LLA) Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba presentaron este lunes un escrito ante la Justicia electoral para solicitar la reimpresión de boletas con la cara de Diego Santilli, quien quedará al frente de la lista de diputados bonaerenses tras la renuncia de José Luis Espert.
La nota formal incluyó la solicitud de la impresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) conforme a la flamante candidatura protagónica de Santilli.
En los equipos legales aseguran que los costos extras por las nuevas impresiones, que se calculan en más de 10 mil millones de pesos, deberán ser abordados por el Ministerio del Interior, aunque hay voces internas que plantean que el partido es el que debería hacerse cargo.
Pese a las solicitudes formales, la última palabra la tiene el juzgado electoral a cargo del juez de competencia Alejo Ramos Padilla.
Con información de TN
El presidente visitará Neuquén y Río Negro en medio de conflictos internos por candidaturas polémicas, como la salida de José Luis Espert en Buenos Aires.
El organismo buscará coordinar políticas de prevención ante amenazas de grupos extremistas como ISIS, Hamás y Al Qaeda.
Milei volvió al escenario con un show en el Movistar Arena y evitó hablar del caso EspertPolítica07/10/2025
El Presidente presentó su nuevo libro con un recital de rock ante 15 mil personas. Cantó seis temas y agradeció a “Las Fuerzas del Cielo”, pero no hizo mención al escándalo que golpea a La Libertad Avanza.
El gobernador bonaerense cuestionó la presentación del Presidente en el Movistar Arena y lo acusó de “desconectarse de la crisis social y productiva”.
Su puesto en la Cámara Baja vence el 9 de diciembre. El domingo, renunció a su candidatura en la lista de PBA y este lunes a su cargo como presidente de la comisión de Presupuesto.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico, con al menos 15 millones de jóvenes de 13 a 15 años fumándolo en el mundo, un riesgo nueve veces mayor que entre adultos.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
Un informe de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, identificó 44 profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial ante la reconfiguración del mercado laboral.