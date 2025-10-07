El empresario dijo que conoció al líder de La Libertad Avanza de manera casual y financió algunos gastos de su campaña sin que hubiera un pedido directo de dinero.
Kicillof, tras el show de Milei: “Están por fuera de la realidad”
El gobernador bonaerense cuestionó la presentación del Presidente en el Movistar Arena y lo acusó de “desconectarse de la crisis social y productiva”.Política07/10/2025
Axel Kicillof habló sobre el show que encabezó este lunes el presidente Javier Milei en el centro de eventos Movistar Arena, para la presentación de su nuevo libro, y al respecto consideró: “Están por fuera de la realidad”. El gobernador de la provincia de Buenos Aires opinó también acerca de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura para las próximas elecciones nacionales, encabezando la lista de La Libertad Avanza, tras el escándalo que lo vinculó con un empresario ligado al narcotráfico. En este mismo contexto, se quejó de los cambios que desde el Gobierno solicitaron para reflejar en la Boleta Única de Papel (BUP) al nuevo titular de la lista, Diego Santilli.
“Tal vez en la época de candidato podía hacer estas cosas, pero ahora me resulta muy grave”, opinó Kicillof sobre la performance que tuvo lugar este lunes por la tarde, y hasta pasada las 22, sobre la calle Humboldt al 450 en el barrio porteño de Villa Crespo. Acompañado de una banda y de gran parte de su Gabinete, dirigentes del oficialismo y aliados, Milei cantó por casi una hora frente a sus seguidores. El repertorio incluyó al menos nueve canciones. Ante este panorama, Kicillof insistió que en “cualquier otro Gobierno, hay una crisis laboral, hay una crisis productiva y una crisis social como la que hoy se vive en la Argentina, y se utiliza los recursos que tiene y los que no tiene para tratar de solucionar un problema”. “Me resulta muy grave porque tiene que dar respuesta a lo que está pasando”, apuntó.
Durante una entrevista con el canal C5N, el mandatario provincial recordó la situación económica y argumentó: “Hoy venía mirando números con el presidente del Banco de la Provincia, la morosidad de las familias en el sistema, 5,9% es el peor número desde la crisis de 2009. Está arriba de la pandemia y se está acelerando”. “La morosidad quiere decir gente que tomó un crédito, gente que la tarjeta no la puede pagar la familia. Números que son muy bajos históricamente en la Argentina y solo en momentos de crisis muy, muy graves”, precisó.
“A pesar de que el Presidente, en lugar de cambiar, de modificar, de recalcular, en lugar de hacer esa autocrítica que se planteó, profundiza”, sostuvo, reclamando al mismo tiempo: “Deberían estar encargándose y ocupándose de lo que les pasa a los comerciantes”.
Reimpresión de boletas
La salida de Espert de la lista de La Libertad Avanza y el pedido del oficialismo de reimprimir las boletas para que en su lugar figure Santilli —el elegido—, basándose en “la paridad de género y la transparencia del proceso electoral”, generó una lluvia de críticas del arco opositor.
Teniendo en cuenta que para las elecciones legislativas nacionales solo restan poco más de dos semanas, Kicillof apuntó: “A 20 días de las elecciones nos van a meter a toda la fuerza de la provincia de Buenos Aires, porque hay audiencias donde hay que impugnar o no la boleta. Hay un montón de procedimientos que hay que hacer”.
“Ahora hay una sola boleta, la tiene que preparar el Estado. Antes las boletas las imprimían los partidos, ahora es una sola impresión” y agregó: “Todas las boletas que pagó el Gobierno de la provincia para la boleta partidaria, la de siempre, que además no hubo fraude, fue tres veces más barata: 5000 millones de pesos contra esta, que son 15.000”. “Modificar todas las boletas no es solo una fuerza. Incluso si lo paga La Libertad Avanza, como 10 millones de dólares de costo de campaña”, aclaró.
Asimismo, criticó la baja del diputado libertario. “No es una persona que renuncia por algún tema, lo corren por conveniencia electoral, ni siquiera lo corren por las acusaciones vinculadas al narcotráfico”; y el pedido hecho desde la administración libertaria a la Justicia Electoral para proceder con los cambios en la BUP. Ante dicho requerimiento, el organismo se expidió el lunes a la noche. Pidió detalles al ministro del Interior, Lisandro Catalán, a quien también le solicitaron que indique si existe una partida presupuestaria habilitada para afrontar el gasto, qué imprentas podrían hacerlo y si habría que realizar nuevamente la licitación.
Mientras tanto, Fuerza Patria continúa con su campaña luego de los óptimos resultados obtenidos en la mayor parte del territorio bonaerense durante las elecciones legislativas de septiembre. “Nosotros, Gobierno de la provincia de Buenos Aires, de estas recorridas que menciono, estuve con Juan Grabois, con (Sergio) Palazzo, en varias con Jorge Taiana, con Jimena López. Estuvimos haciendo actividades, nosotros seguimos recorriendo, porque es una campaña en territorio bonaerense y ellos, por lo menos Espert o el propio Milei, con mucha dificultad para pisar el territorio, para hablar con alguien real", mencionó Kicillof.
“El 7 de septiembre a Milei se le empezó a poner un límite. Realmente, si no hubiera pasado lo que pasó en provincia de Buenos Aires, fuera de todas las evoluciones que ha tenido eso, Espert seguía de candidato”, remarcó.
Con información de Infobae
El presidente visitará Neuquén y Río Negro en medio de conflictos internos por candidaturas polémicas, como la salida de José Luis Espert en Buenos Aires.
El organismo buscará coordinar políticas de prevención ante amenazas de grupos extremistas como ISIS, Hamás y Al Qaeda.
Milei volvió al escenario con un show en el Movistar Arena y evitó hablar del caso EspertPolítica07/10/2025
El Presidente presentó su nuevo libro con un recital de rock ante 15 mil personas. Cantó seis temas y agradeció a “Las Fuerzas del Cielo”, pero no hizo mención al escándalo que golpea a La Libertad Avanza.
Tras la salida de Espert, la Justicia pidió al Gobierno que informe el costo de reimprimir las boletasPolítica07/10/2025
El tribunal busca determinar si es viable volver a emitir todas las boletas únicas de papel en la provincia de Buenos Aires tras la salida del economista de la lista de La Libertad Avanza.
Su puesto en la Cámara Baja vence el 9 de diciembre. El domingo, renunció a su candidatura en la lista de PBA y este lunes a su cargo como presidente de la comisión de Presupuesto.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico, con al menos 15 millones de jóvenes de 13 a 15 años fumándolo en el mundo, un riesgo nueve veces mayor que entre adultos.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
Un informe de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, identificó 44 profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial ante la reconfiguración del mercado laboral.