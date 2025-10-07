Tres personas en estado crítico tras la caída de un helicóptero médico en California

Tres personas quedaron en estado crítico luego de que un helicóptero médico se estrellara este lunes por la noche en la autopista 50 de Sacramento, California, en Estados Unidos.

El accidente ocurrió poco después de las 19.00 horas y provocó el cierre total de los carriles en dirección este mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Según información de rastreo de vuelos, el helicóptero había despegado minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California.

A bordo iban un piloto, una enfermera y un paramédico, todos trasladados a un hospital local en estado crítico. Las autoridades confirmaron que no había pacientes a bordo y que ningún vehículo de la autopista resultó afectado.

Emergencia en vuelo y rescate a contrarreloj

El capitán Justin Sylvia, portavoz del Departamento de Bomberos de Sacramento, explicó que la aeronave sufrió una “emergencia en el aire” antes de precipitarse sobre el centro de la autopista. “La gente informó que básicamente vio al helicóptero descender rápidamente. Así que todo el tráfico se desaceleró”, relató.

Una de las víctimas quedó atrapada bajo el helicóptero y fue rescatada por un equipo de bomberos que contó con la ayuda de automovilistas. “Se necesitó toda la fuerza de aproximadamente 15 personas para mover esa aeronave lo suficiente como para sacarla”, detalló Sylvia.

El helicóptero había completado un traslado médico y se dirigía de regreso a su base cuando ocurrió la emergencia.

Según confirmaron las autoridades, la aeronave había llevado a un paciente a un hospital de la zona y ya estaba en vuelo de retorno al punto desde donde había sido despachada cuando comenzó a experimentar fallas en el aire.

Por su parte, la concejal de Sacramento Lisa Kaplan, que se encontraba en un recorrido junto a las fuerzas de seguridad que respondieron al accidente, señaló: “Es realmente conmovedor y aleccionador. Realmente te hace estar agradecido por cada día y por nuestros agentes y pilotos médicos”.

Autopista cerrada e investigación en curso

La Patrulla de Carreteras de California y los bomberos de Sacramento señalaron que la autopista permanecerá cerrada por tiempo indefinido.

Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas del accidente, y se solicitó a los conductores que utilicen rutas alternativas y eviten la zona para permitir el trabajo seguro de los equipos de emergencia.

Con información de TN