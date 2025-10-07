El secretario general António Guterres condena las acciones de los hutíes y exige la liberación inmediata de los empleados y la devolución de bienes confiscados.
Tres personas en estado crítico tras la caída de un helicóptero médico en California
La aeronave se estrelló sobre la autopista 50 de Sacramento poco después de las 19.00. El piloto, una enfermera y un paramédico resultaron gravemente heridos.El Mundo07/10/2025
Tres personas quedaron en estado crítico luego de que un helicóptero médico se estrellara este lunes por la noche en la autopista 50 de Sacramento, California, en Estados Unidos.
El accidente ocurrió poco después de las 19.00 horas y provocó el cierre total de los carriles en dirección este mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.
Según información de rastreo de vuelos, el helicóptero había despegado minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California.
A bordo iban un piloto, una enfermera y un paramédico, todos trasladados a un hospital local en estado crítico. Las autoridades confirmaron que no había pacientes a bordo y que ningún vehículo de la autopista resultó afectado.
Emergencia en vuelo y rescate a contrarreloj
El capitán Justin Sylvia, portavoz del Departamento de Bomberos de Sacramento, explicó que la aeronave sufrió una “emergencia en el aire” antes de precipitarse sobre el centro de la autopista. “La gente informó que básicamente vio al helicóptero descender rápidamente. Así que todo el tráfico se desaceleró”, relató.
Una de las víctimas quedó atrapada bajo el helicóptero y fue rescatada por un equipo de bomberos que contó con la ayuda de automovilistas. “Se necesitó toda la fuerza de aproximadamente 15 personas para mover esa aeronave lo suficiente como para sacarla”, detalló Sylvia.
El helicóptero había completado un traslado médico y se dirigía de regreso a su base cuando ocurrió la emergencia.
Según confirmaron las autoridades, la aeronave había llevado a un paciente a un hospital de la zona y ya estaba en vuelo de retorno al punto desde donde había sido despachada cuando comenzó a experimentar fallas en el aire.
Por su parte, la concejal de Sacramento Lisa Kaplan, que se encontraba en un recorrido junto a las fuerzas de seguridad que respondieron al accidente, señaló: “Es realmente conmovedor y aleccionador. Realmente te hace estar agradecido por cada día y por nuestros agentes y pilotos médicos”.
Autopista cerrada e investigación en curso
La Patrulla de Carreteras de California y los bomberos de Sacramento señalaron que la autopista permanecerá cerrada por tiempo indefinido.
Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas del accidente, y se solicitó a los conductores que utilicen rutas alternativas y eviten la zona para permitir el trabajo seguro de los equipos de emergencia.
Con información de TN
La Fiscalía abrió 80 casos por supuestas muertes de soldados ucranianos tras rendirse o ser capturados por Rusia, mientras nueve soldados rusos fueron acusados formalmente.
Se calcula que 48 rehenes siguen en Gaza, de ellos una veintena estaría con vida. Tres son argentinos. En Buenos Aires habrá un abrazo simbólico en el Parque Centenario.
Maduro refuerza la seguridad de la embajada de Estados Unidos tras alerta por explosivosEl Mundo07/10/2025
Jorge Rodríguez aseguró que el gobierno venezolano protege la sede diplomática y denunció una operación de “falsa bandera” de la oposición local.
John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis fueron reconocidos por descubrir el efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en circuitos eléctricos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza debería completarse esta semana y urgió a todas las partes involucradas a actuar con rapidez.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico, con al menos 15 millones de jóvenes de 13 a 15 años fumándolo en el mundo, un riesgo nueve veces mayor que entre adultos.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
Un informe de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, identificó 44 profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial ante la reconfiguración del mercado laboral.