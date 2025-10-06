Siete uniformados más resultaron heridos tras el lanzamiento de explosivos artesanales. El hecho agrava la crisis de orden público en la región.
Trump apunta a completar esta semana la primera fase de su plan de paz para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza debería completarse esta semana y urgió a todas las partes involucradas a actuar con rapidez.El Mundo06/10/2025
El mandatario advirtió que cualquier demora podría derivar en un derramamiento de sangre masivo, situación que nadie desea ver en la región.
Trump indicó en su red Truth Social que el tiempo es crucial y destacó que las conversaciones han avanzado con rapidez. El mandatario estadounidense afirmó que Hamas enfrentaría la “aniquilación total” si se niega a ceder el control de Gaza, aunque señaló que los equipos negociadores lograron avances positivos este fin de semana.
El enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, viajó a El Cairo para avanzar en los detalles del plan antes de su implementación. Delegaciones internacionales, incluidos países árabes y musulmanes, participaron en conversaciones orientadas a liberar a los rehenes y poner fin al conflicto.
Hamas e Israel acuerdan medidas iniciales
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anunció este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes como parte de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco de la propuesta impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, la organización planteó la necesidad de discutir los detalles del plan antes de avanzar.
A través de un comunicado, Hamás manifestó su conformidad con “la liberación de todos los prisioneros israelíes, vivos o muertos, de acuerdo con la fórmula de intercambio contemplada en la propuesta”, siempre que existan “condiciones sobre el terreno” que permitan concretar la operación.
Por su parte, Trump, anunció que Israel aceptó la primera “línea de retirada” de sus tropas en Gaza y llamó a Hamas a confirmar la iniciativa para que entre en vigor un alto el fuego inmediato y comience el intercambio de rehenes y prisioneros bajo los términos del acuerdo.
El mandatario explicó que esta medida es un paso inicial hacia la paz en Medio Oriente y que, de concretarse, permitirá el comienzo del intercambio de rehenes y la planificación de fases posteriores de la retirada militar. Trump había presentado recientemente un plan de paz de 20 puntos y pidió rapidez a Hamas para que acepte la iniciativa. “No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán”, advirtió en su red social.
Inicio y detalles de las negociaciones
Este lunes se espera la llegada del jefe negociador de Hamas, Jalil al Haya, a El Cairo desde Doha, marcando su primera salida de la ciudad tras los ataques israelíes del pasado 9 de septiembre contra la cúpula del grupo extremista.
El plan de Trump incluye 20 puntos que buscan la finalización inmediata de la guerra, la liberación de los rehenes y la formación de un gobierno de transición en Gaza, supervisado por el presidente estadounidense y el exprimer ministro británico Tony Blair. También contempla la desmilitarización del territorio y la posibilidad de negociar un Estado palestino en el futuro, aunque Netanyahu ha descartado esta opción por el momento.
La intoxicación masiva por bebidas adulteradas ha reducido las ventas de alcohol hasta un 70 % en algunos locales y provocado 15 muertes en Brasil.
El edificio se derrumbó mientras cientos de estudiantes rezaban; autoridades mantienen las operaciones de búsqueda.
El cadáver del campista fue encontrado con heridas compatibles con el ataque de un gran carnívoro, lo que ha llevado a intensificar los patrullajes y aplicar medidas preventivas entre los habitantes.
El ataque ocurrió en Croydon Park, un barrio del oeste de Sidney, donde el agresor abrió fuego con un rifle de alta potencia contra automóviles, autobuses y peatones al azar.
Premio Nobel de Medicina a los científicos que estudiaron los “guardianes” del sistema inmunológicoEl Mundo06/10/2025
Sus hallazgos sobre las células T reguladoras y el gen FOXP3 marcan un hito en la prevención de enfermedades autoinmunes.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Petro acusa a Estados Unidos de "asesinato" por matar con un misil a tripulantes de una lanchaEl Mundo05/10/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.