El director de la institución salteña, Ing. Marcelo Aranda, detalló que dos delegaciones francesas ya visitaron la provincia y que será la primera experiencia de alumnos salteños. “Aprenderán el manejo agropecuario, de animales y de rodeo para traer la experiencia”, indicó.
Presentaron un “laboratorio de ideas ciudadanas” para proyectos de mejores en la Ciudad
La iniciativa está destinada a jóvenes universitarios, quienes podrán presentar sus ideas para mejorar la ciudad teniendo en cuenta los ejes: infraestructura, medioambiente y modernización.Salta06/10/2025
Este lunes se presentó “Salta Labs”, una propuesta que busca que los jóvenes desarrollen proyectos concretos orientados a resolver desafíos locales en las áreas de infraestructura, medio ambiente y modernización.
“Es un laboratorio de idea ciudadana, es decir, lo que buscamos es que los estudiantes tanto de la UNSa como de la UCASAL puedan involucrarse como agentes de cambio en los desafíos que tiene hoy la ciudad”, expresó en Aries el presidente de JCI Salta, Facundo Díaz.
Durante el mes de octubre, los equipos participantes accederán a un ciclo formativo compuesto por cuatro encuentros, uno por semana, donde recibirán herramientas y acompañamiento de mentores provenientes de las universidades y del municipio.
“No se trata solo de competir, sino de generar soluciones reales. Queremos que las ideas se conviertan en políticas públicas y que los estudiantes vean que pueden tener un impacto tangible en su ciudad”, concluyó Díaz.
Entre los temas que se abordarán dentro del eje de modernización, Díaz destacó la gestión del tránsito: “Por ejemplo qué herramientas digitales se pueden desarrollar para anticipar cortes, desvíos, reducir la congestión o planificar las rutas”. También se impulsarán propuestas para fomentar el transporte público, el uso de bicicletas y la reducción de emisiones mediante soluciones digitales.
En el eje ambiental, los desafíos propuestos incluyen el diseño de sistemas de gestión de residuos reciclables, como aplicaciones para entrega de reciclables, incentivos fiscales, conservación de áreas verdes y biodiversidad, control de flora y fauna autóctona y educación ambiental en distintos niveles educativos.
En cuanto a infraestructura, se explorarán ideas relacionadas con la movilidad y seguridad vial, calles inclusivas, señalización inteligente y la transformación de plazas y espacios ociosos en centros comunitarios. También se promoverán soluciones de infraestructura verde y adaptación climática, como jardines de lluvia, reducción de islas de calor y recuperación de bordes de ríos.
El proceso culminará el próximo 6 de noviembre en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, con la presentación de los proyectos ante un jurado conformado por autoridades y expertos. El equipo ganador será distinguido y tendrá la posibilidad de implementar su proyecto dentro de la Municipalidad de Salta a través de un programa de pasantías.
Los interesados en participar, jóvenes de entre 18 y 30 años, pueden inscribirse a través del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv8AOdPylY893kYVTWU8oxXGCbfQTjzQaCy8dUUuJcrsp6YA/viewform. Para más información pueden comunicarse al número 3875 926126.
La reconocida activista falleció el domingo pasado. En Aries, un colega de luchas la recordó con profunda admiración y respeto. “Siempre con carisma y energía; un amor de persona”, aseguró.
Luego del pedido de los trabajadores del sector impropio, debido a la crisis económica que atraviesa el país, el organismo otorgó la prorroga a los modelos vencidos hasta fin de año.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
Estará disponible siempre por la mañana, los que asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y otras gestiones.
Asesoramiento en Salta: este martes, operativo por pensiones de discapacidad suspendidasSalta06/10/2025
La Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad de Salta realizará un operativo de asesoramiento para personas con las pensiones suspendidas.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Juventud Antoniana perdió ante Boca Unidos y definirá la Reválida en Salta
Juventud Antoniana perdió 2-0 en Corrientes ante Boca Unidos en el partido de ida por la Reválida del Federal A.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
“No nos podemos atornillar a un lugar”, afirmó Chalabe sobre la jubilación de Serrudo
El jefe de Gabinete defendió la decisión de oficializar el retiro del histórico dirigente sindical para dar paso a la renovación de la administración municipal. “Esto no tiene ningún carácter de persecución política” sostuvo.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.