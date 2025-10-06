Paleontólogos del Conicet transmitirán en vivo la búsqueda de fósiles de dinosaurios

¿Cómo se encuentra un fósil? ¿Qué se hace luego? ¿Cómo se excava en una cantera donde ya se descubrieron dinosaurios, en búsqueda de más piezas? Algunas de estas preguntas las podrá responder, otra vez, la ciencia argentina en vivo. Un grupo de paleontólogos del Conicet transmitirán, del 6 al 10 de octubre, su trabajo de campo en la Patagonia impulsados por el éxito de la campaña Talud Continental IV.

Las miles de personas que compartieron a diario descubrimientos con investigadores del Conicet embarcados en el Mar Argentino tendrán una nueva posibilidad, en un nuevo escenario, para deslumbrarse con los trabajos de paleontólogos del Museo Argentina de Ciencias Naturales. Una decena de ellos transmitirán durante cinco días sus trabajos en Río Negro, en donde buscan las piezas faltantes de un hallazgo que se inició el año pasado de un dinosaurio carnívoro que aún no tiene nombre. El objetivo principal será completar el rompecabezas de este ejemplar que, afirmaron, es inédito para la ciencia.

La transmisión se realiza a través de la cuenta oficial de YouTube del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (Lacev) del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, del Conicet.

Antes del meteorito

La “Expedición Cretácica I – 2025” se desarrollará en una cantera de los alrededores de General Roca, en la provincia de Río Negro. La zona es relevante debido a que es un sitio de alto valor paleontológico. Allí se descubrieron diez especies nuevas de animales, que permiten reconstruir cómo era el ambiente entonces, y la novedad de esta intervención, una más para este equipo que ya lleva más de 50 expediciones llevadas adelante en la Patagonia, es que los paleontólogos van a interactuar durante cinco días con las personas que quieran saber más sobre su trabajo y sobre los hallazgos que puedan ocurrir mientras realizan las excavaciones.

“Le pusimos expedición cretácica porque en ese yacimiento afloran rocas que son de ese período particular. Pero, además, son de la última porción del cretácico, el momento previo a que se extingan los dinosaurios”, explicó la paleontóloga Julia D’Angelo, parte del equipo de investigación.

El yacimiento donde ya comenzaron a trabajar (la expedición comenzó el 28 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre) tiene unos 70 millones de años. Allí, los paleontólogos ya descubrieron otras especies de dinosaurios que ya están publicados, como el Bonapartenykus ultimus, bautizado así en honor al paleontólogo argentino José Bonaparte.

Este dinosaurio, consideró la investigadora, es “muy interesante” porque pertenece a un grupo cercano a las aves. Durante una campaña en octubre del año pasado, encontraron una garra que les permitió continuar con la identificación del Bonapartenykus ultimus: “Se cree que esa garra particular les servía para romper hormigueros y termiteros, de donde se alimentaba”.

La zona no sólo permitió encontrar esos huesos: también, hallaron huesos asociados a huevos, por lo que el lugar se utilizó por los dinosaurios para hacer nidos tanto del ejemplar mencionado como de los saurópodos. “Los de cuello largo”, aclaró D’Angelo.

Transmisión sin precedentes

El streaming que llevan adelante los paleontólogos permite ver cómo es la búsqueda de fósiles y cómo se llevan adelante las excavaciones. Además, habrá entrevistas y charlas nocturnas para explicar qué se fue encontrando en las jornadas.

El proyecto forma parte de una iniciativa de National Geographic, llamada “El fin de la era de los dinosaurios”, y participan unos 80 investigadores argentinos

A pesar de ser la primera experiencia de abrir una expedición en vivo, los investigadores tienen todo organizado. Se desarrollarán bloques con contenido para que todos puedan estar en el yacimiento e irán contestando preguntas que se hagan en vivo. Lo principal, resaltó D’Angelo, es que las personas que se sumen “puedan disfrutar del trabajo que hacemos en ese momento”.

“La mayor parte de las personas van a estar en la cantera, excavando, y vamos a estar algunos que nos vamos a ir turnando. Porque todos queremos excavar”, se sinceró la paleontóloga. Aunque aseguró que hay ansiedad en el equipo por arrancar: “Quienes nos van a apoyar en la parte técnica tienen mucha experiencia, pero no deja de ser un desafío nuevo, que no se hizo hasta ahora, de hacer un test de campo, en una cantera, en el medio de la Patagonia”.

El ejercicio para intervenir en cámara ya lo tienen: una vez por semana, el Lacev tiene su propio programa de dinosaurios, “La Paleocueva”, que transmiten, también, por YouTube. La experiencia promete volver a congregar a miles de argentinos frente a los dispositivos para saber qué secretos hay bajo el suelo.

TN