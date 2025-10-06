El edificio se derrumbó mientras cientos de estudiantes rezaban; autoridades mantienen las operaciones de búsqueda.
Al menos 20 heridos en un tiroteo en Australia
El ataque ocurrió en Croydon Park, un barrio del oeste de Sidney, donde el agresor abrió fuego con un rifle de alta potencia contra automóviles, autobuses y peatones al azar.El Mundo06/10/2025
Al menos 20 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por un ataque con arma de fuego en Sidney, informó este lunes la Policía de Nueva Gales del Sur. El presunto agresor, un hombre de 60 años identificado como Artemios Mintzas, fue detenido y no presenta aparentes vínculos con actividades terroristas.
El tiroteo ocurrió la noche del domingo en Croydon Park, un barrio del oeste de la ciudad australiana, donde Mintzas abrió fuego con un rifle de alta potencia contra automóviles, autobuses y peatones al azar. Se estima que realizó entre 50 y 100 disparos durante aproximadamente dos horas.
Un hombre permanece hospitalizado “en estado grave” por el impacto de una bala, mientras otras diecinueve personas sufrieron heridas leves, según la Policía. Se produjo un intercambio de disparos entre el presunto atacante y la policía antes de su captura, que tuvo lugar menos de dos horas después de los primeros disparos.
El superintendente interino Stephen Parry informó que Mintzas había tenido muy pocas interacciones con la policía en los últimos 20 años. Sufrió heridas leves durante el incidente, incluida una en la cuenca del ojo, y fue dado de alta del hospital para ser puesto bajo custodia en la estación de policía de Burwood, donde se esperaba que fuera acusado de una serie de delitos con armas de fuego.
Parry indicó que la policía incautó un rifle calibre 30 del apartamento del hombre, ubicado sobre un negocio en Georges River Road, junto con otros artículos que podrían dispararse en rápida sucesión. Los investigadores confirmaron que se habían disparado unos 50 tiros y continuaban examinando las dos escenas del crimen.
Entre los heridos, cinco fueron atendidos en el hospital, incluido un hombre de unos 50 años que recibió un disparo en el cuello mientras viajaba en un vehículo, la única persona con heridas directas por balas. Su vida no corre peligro, aunque la situación para los demás ocupantes fue descrita como “muy traumática”.
El comisionado de policía Mal Lanyon destacó la coordinación táctica de los oficiales especializados y afirmó: “Es increíble que nadie haya muerto… en mis 35 años en la policía, ha habido muy pocos incidentes de esta naturaleza, en los que alguien [supuestamente] ataca indiscriminadamente a personas en la calle”.
El subcomisario interino Trent King añadió que el incidente no parece estar relacionado con drogas o alcohol, ni con crimen organizado o terrorismo. Las autoridades investigan cómo Mintzas obtuvo el rifle y si contaba con licencia para armas de fuego.
Vecinos relataron que escucharon los primeros disparos alrededor de las 8 p. m. y posteriormente observaron la intervención de la policía táctica. Según Lanyon, las cámaras corporales mostraron lo cerca que estuvieron los oficiales de ser alcanzados. Uno de los agentes llevaba solo cinco semanas en la academia.
King calificó el ataque como un hecho “sin precedentes en Sídney, con una cantidad tan grande de disparos”, y resaltó la fortuna de que no hubiera más víctimas mortales.
Con información de EFE y EP
El cadáver del campista fue encontrado con heridas compatibles con el ataque de un gran carnívoro, lo que ha llevado a intensificar los patrullajes y aplicar medidas preventivas entre los habitantes.
Premio Nobel de Medicina a los científicos que estudiaron los “guardianes” del sistema inmunológicoEl Mundo06/10/2025
Sus hallazgos sobre las células T reguladoras y el gen FOXP3 marcan un hito en la prevención de enfermedades autoinmunes.
Sébastien Lecornu renunció tras la presión de Los Republicanos y deja a Macron sin mayoría parlamentaria, en un nuevo giro de la crisis política.
Ecuador: Noboa declaró estado de excepción en diez provincias ante protestas indígenasEl Mundo06/10/2025
La medida busca frenar la radicalización de las movilizaciones por el alza del diésel, que ya dejó un muerto, más de 150 heridos y decenas de detenidos.
Trump ordenó militarizar Chicago luego de declarar a la ciudad como “zona de guerra”El Mundo06/10/2025
El Partido Demócrata acusó al presidente de ejercer el poder de manera autoritaria. Un juez impidió el envío de tropas a Portland.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Es gracias al crecimiento de algas saladas, afirman investigadores.
Petro acusa a Estados Unidos de "asesinato" por matar con un misil a tripulantes de una lanchaEl Mundo05/10/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.