La producción automotriz cayó 5% interanual en septiembre
Según ADEFA, se fabricaron 47.108 unidades en septiembre y 379.243 en los primeros nueve meses de 2025. Las exportaciones siguen en baja con una caída del 17,2%Argentina06/10/2025
La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que, durante septiembre de 2025, la producción nacional alcanzó las 47.108 unidades, cifra que representa una suba de 5,8% respecto de agosto, aunque un retroceso interanual del 5% frente al mismo mes de 2024.
En los primeros nueve meses del año, las terminales acumularon 379.243 vehículos fabricados, lo que implica un crecimiento de 4,6% en comparación con el mismo período del año pasado, consolidando un desempeño general positivo.
En el plano externo, las exportaciones del mes sumaron 26.429 unidades, lo que significó un avance mensual de 3,6%, pero una caída de 17,2% interanual. Entre enero y septiembre, los envíos al exterior totalizaron 199.811 unidades, un 9,1% menos que en 2024.
En tanto, las ventas mayoristas hacia la red de concesionarios alcanzaron 54.267 unidades en septiembre, lo que representa un incremento de 4,8% frente a agosto y un salto del 22,0% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado anual, las entregas suman 455.220 unidades, 63,6% más que en los primeros nueve meses de 2024.
“El sector mantiene un balance favorable en lo que va del año, con crecimientos sostenidos en producción y ventas locales. Sin embargo, el frente exportador continúa presentando desafíos estructurales, marcados por la dificultad de ampliar mercados y elevar volúmenes”, destacó Martín Zuppi, presidente de ADEFA.
El directivo subrayó la necesidad de profundizar la articulación público-privada para fortalecer la competitividad. “Es clave avanzar en una reducción de la carga impositiva en los tres niveles del Estado para consolidar un entorno más propicio a la inversión y el desarrollo productivo-exportador”, afirmó.
