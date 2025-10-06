Se publicaron las resoluciones en el Boletín Oficial.
Argentina abrirá la importación de 50.000 autos eléctricos e híbridos sin aranceles
Empresas locales e importadores tienen plazo hasta el 13 de octubre para acceder al cupo de vehículos que podrán ingresar al país en 2026.Argentina06/10/2025
El gobierno nacional lanzó una convocatoria para importar 50.000 autos eléctricos e híbridos durante 2026 sin aranceles y las empresas con producción local y los importadores tienen hasta el 13 de octubre inclusive para acceder al cupo.
La medida se implementa a través de la Resolución 377/2025 de la Secretaría de Industria publicada hoy en el Boletín Oficial.
El valor FOB de los vehículos importados debe ser de hasta US$ 16.000.
La medida incluye diferentes tipos de tecnologías de motorización. Se incluyen vehículos completamente eléctricos, híbridos, híbridos mild, e híbridos enchufables.
Los modelos compiten en todos los segmentos con los automóviles tradicionales con oferta ya existente en el mercado.
Los primeros vehículos híbridos y eléctricos del llamado 2026 podrán ingresar al país en los primeros días de enero.
La presente convocatoria también incluye una opción para registrarse en lista de espera.
Esta lista corresponde a la importación de vehículos del cupo 2025 que sean desistidos o cuyas condiciones hayan sido incumplidas por los oferentes originales.
Durante este año 50.000 vehículos fueron adjudicados en dos tandas a partir del decreto 49/25.
Se espera que para enero de 2026 el total ingresado de las primeras dos convocatorias sea de más de 40.000 unidades.
Con información de Noticias Argentinas
