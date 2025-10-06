El presidente protagoniza un video de 48 segundos en el que llama a “no aflojar” y continuar con las reformas. El mensaje se dirige a todo el país y refuerza su lema electoral.
“Me toca asumir la responsabilidad”: Santilli encabeza la lista de La Libertad Avanza
Tras la declinación de José Luis Espert, el diputado del PRO se convirtió en primer candidato por Buenos Aires y llamó a la unidad para las elecciones del 26 de octubre.Política06/10/2025
El diputado del PRO Diego Santilli habló sobre la decisión del libertario José Luis Espert de declinar su candidatura, lo que lo ubicó como cabeza de lista de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza para competir el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales.
"Me toca asumir la responsabilidad", admitió el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia, y tras el anuncio de Espert por redes sociales, aclaró: "Me tomó por sorpresa. Estaba en tercer lugar, estaba acompañando al Presidente y sus cambios desde el 10 de diciembre".
Asimismo, Santilli se mostró a favor de la reimpresión de boletas de la alianza, luego de que La Libertad Avanza corriera a Espert de las nóminas por sus vínculos con el empresarios narco Federico “Fred” Machado, aunque aseguró que se trata de una decisión de los apoderados de los espacios.
“No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio”, sentenció, y planteó: “Venimos de una elección muy complicada, que si bien es distinta porque es municipal y provincial y esta es nacional, tenemos que dejar todo en la cancha, poner el cuerpo para remontar, cambiar y levantar una elección y dar la vuelta”.
Por su parte, le pidió al electorado republicano que asista a las urnas el domingo 26 de octubre para conformar un nuevo Congreso Nacional y se mostró optimista respecto a los comicios. “Tenemos que tener más diputados y senadores (…) Es difícil pero no imposible. El concepto es subámonos, terminemos las discusiones, las peleas, lo interno y juntémonos todos por esta Argentina que nos falta hacer”, subrayó.
“Este es el camino. No es por la cara, es por el concepto, por el proyecto, por el rumbo que ha trazado el Presidente y porque de una vez por todas los argentinos nos tenemos que animar a hacer el cambio”, sintetizó el diputado, y agregó: “Hicimos un esfuerzo hasta acá. Fueron 21 meses difíciles, pero por algo lo eligieron a Javier Milei”.
El flamante primer candidato reveló que se comunicó con el titular del PRO, Mauricio Macri, luego de que lo anoticiaran de los cambios en las nóminas, y contó que llamó además al presidente del partido amarillo en la provicina, Cristian Ritondo. “Todos tenemos que jugar. Necesitamos que el Presidente tenga a los diputados y senadores para llevar adelante estas transformaciones”, precisó.
“El esfuerzo que hicimos como ciudadanos no lo podemos dejar ahora. Hay que ir por lo que falta. Por lo que falta es por un país que crezca, que se desarrolle, que salga hacia adelante. Hay que sumar”, completó.
Por último, reafirmó su nombre como primer candidato a competir por un lugar en la Cámara de Diputados, y confirmó su asistencia esta tarde en el Movistar Arena con motivo de la presentación del nuevo libro del libertario.
“No podemos no lograr los cambios que tenemos que lograr. Eso hablaría mal de nosotros como país, no como partido, no como algo partidario de un espacio”, concluyó.
Con información de Noticias Argentinas
Proponen declarar la emergencia en servicios públicos en Salta
La Cámara de Diputados de Salta incluirá en el orden del día de la sesión de este martes un proyecto que propone declarar la emergencia en servicios públicos y suspender los cortes de agua y energía eléctrica por tres meses.
“Sucesión de acciones desestabilizantes”: Martín Menem alertó sobre ataques al Gobierno de MileiPolítica06/10/2025
Entre los cuestionamientos, mencionó la derogación de DNU, interpelaciones a ministros y la presión sobre funcionarios para asistir a comisiones investigadoras.
El Gobierno reconoció que Espert generó dudas por su vínculo con un empresario narcoPolítica06/10/2025
Guillermo Francos aseguró que la renuncia del legislador fue voluntaria y que el presidente Milei lo respaldó pese al revuelo político.
Tras sus declaraciones sobre CFK, Milei enfrenta denuncias penales por abuso de autoridadPolítica06/10/2025
El Presidente admitió públicamente haber tomado la decisión de encarcelar a la exmandataria, lo que generó acciones legales que tramitarán en Comodoro Py.
Se confirmó el primer acto de campaña de Javier Milei y Diego Santilli tras la renuncia de EspertPolítica06/10/2025
Diego Santilli tendrá este martes en Mar del Plata su primer acto de campaña bonaerense junto a Javier Milei tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Es gracias al crecimiento de algas saladas, afirman investigadores.
Petro acusa a Estados Unidos de "asesinato" por matar con un misil a tripulantes de una lanchaEl Mundo05/10/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.