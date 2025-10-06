Sztajnszrajber y Bercovich llegan a la Feria del Libro de Salta

Lectura, música y arte: vuelve la Feria del Libro con más de 200 actividades gratuitas
Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá más de 200 actividades, presentaciones de libros, teatro, cine y talleres para todas las edades.
La 15ª Feria del Libro se desarrollará del 8 al 12 de octubre en la Usina Cultural con entrada libre y gratuita. Habrá más de 200 actividades, literatura originaria, cine, talleres y homenajes a grandes autores salteños.
La Feria del Libro de Salta vuelve renovada este año con una programación que combina literatura, arte y pensamiento. Del 8 al 12 de octubre, la Usina Cultural será el punto de encuentro entre autores, editoriales y lectores de toda la región.
En diálogo con Aries, el secretario de Cultura de la Provincia, Diego Ashur Mas, adelantó que entre los invitados más esperados estarán el filósofo Darío Sztajnszrajber, quien ofrecerá una charla abierta sobre pensamiento crítico, y el economista y periodista Alejandro Bercovich, que presentará su nuevo libro “La Argentina que quieren los dueños”.
Además, la feria contará con la participación de más de 40 editoriales de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires y con la presencia internacional de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) como invitada especial.
El evento incluirá casi 200 actividades entre presentaciones de libros, talleres para niños y jóvenes, obras de teatro, proyecciones de cine y propuestas de arte urbano como hip-hop y duelos de freestyle.
Uno de los ejes más destacados será el ciclo “Letras Originarias”, que visibiliza la producción literaria en lenguas nativas como el wichí, reconocida oficialmente en Salta desde 2019.
La feria abrirá sus puertas todos los días de 10 a 22 horas, con acceso libre y gratuito. La programación completa puede consultarse en culturasalta.gob.ar
