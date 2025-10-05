"No genera empatía": la dura crítica de Martínez a Espert

El presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, habló en Radio Del Plata sobre el escándalo que envuelve a José Luis Espert y aseguró: "No me dio ninguna lástima su exposición".

"Si hay alguien que no genera empatía es José Luis Espert, ni siquiera con sus compañeros de bloque. En la comisión de presupuesto no hubo ningún legislador del bloque de La Libertad Avanza que lo defendiera", afirmó.

"Es un tema sumamente delicado y creo que está cosechando lo que él sembró, tantos insultos y tantas descalificaciones. Acordate los insultos a Cristina y a su hija", expresó el diputado.

Con información de TN