"No genera empatía": la dura crítica de Martínez a Espert

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez aseguró que "no le dio ninguna lástima su exposición" y cuestionó su "doble vara" en el Congreso.

Política05/10/2025

German-Martinez-expresion-de-minoria-sesion

El presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, habló en Radio Del Plata sobre el escándalo que envuelve a José Luis Espert y aseguró: "No me dio ninguna lástima su exposición".

"Si hay alguien que no genera empatía es José Luis Espert, ni siquiera con sus compañeros de bloque. En la comisión de presupuesto no hubo ningún legislador del bloque de La Libertad Avanza que lo defendiera", afirmó.

imageEl ingreso de dólares del agro podría desplomarse un 80% en el final del año

"Es un tema sumamente delicado y creo que está cosechando lo que él sembró, tantos insultos y tantas descalificaciones. Acordate los insultos a Cristina y a su hija", expresó el diputado.

Con información de TN

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail