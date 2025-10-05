Gallardo ya tiene el once en su cabeza: el posible equipo de River para visitar a Rosario Central

Luego del triunfazo ante Racing por la Copa Argentina, River se prepara para definir otro duelo más que picante, pero esta vez por el Torneo Clausura: visitará a Rosario Central este mismo domingo.

En ese sentido, y a falta de tan solo horas para el encuentro en la provincia de Santa Fe, Marcelo Gallardo ya tiene en su cabeza el posible once para visitar el Gigante de Arroyito.

Una de las bajas importantes será Maximiliano Salas, quien está suspendido por su expulsión en la derrota ante Riestra y no estará disponible por dos partidos.

En su reemplazo, el entrenador Millonario pensó en tres opciones, lo que lo obligaría en dos de ellas a cambiar el esquema: por un lado, incluir a Nacho Fernández o Santiago Lencina, armando un equipo con cinco volantes; por el otro, confiar en Miguel Ángel Borja.

Por lo demás, ya sabe que no podrá contar con otras de sus estrellas debido a respectivas lesiones, como Enzo Pérez, que sigue afectado por un corte en su rodilla izquierda; Sebastián Driussi, que sigue en recuperación tras el desgarro en el bíceps femoral izquierdo; Gonzalo Martínez y Maximiliano Meza, quienes regresarán en la próxima fecha.

Con respecto al once, Gallardo repetiría el once que viene utilizando en los últimos partidos: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Galoppo; Quintero, I. Fernández/Lencina/Borja; Colidio.

Con información de 442