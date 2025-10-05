El piloto argentino Franco Colapinto se mostró decepcionado por el rendimiento de su equipo, Alpine, tras el Gran Premio de Singapur, al asegurar que el monoplaza va "muy despacio".
Gallardo ya tiene el once en su cabeza: el posible equipo de River para visitar a Rosario Central
Con varias bajas significativas, el "Muñeco" baraja alternativas para reemplazar a Salas y buscar la mejor fórmula para afrontar el Torneo Clausura.Deportes05/10/2025
Luego del triunfazo ante Racing por la Copa Argentina, River se prepara para definir otro duelo más que picante, pero esta vez por el Torneo Clausura: visitará a Rosario Central este mismo domingo.
En ese sentido, y a falta de tan solo horas para el encuentro en la provincia de Santa Fe, Marcelo Gallardo ya tiene en su cabeza el posible once para visitar el Gigante de Arroyito.
Una de las bajas importantes será Maximiliano Salas, quien está suspendido por su expulsión en la derrota ante Riestra y no estará disponible por dos partidos.
En su reemplazo, el entrenador Millonario pensó en tres opciones, lo que lo obligaría en dos de ellas a cambiar el esquema: por un lado, incluir a Nacho Fernández o Santiago Lencina, armando un equipo con cinco volantes; por el otro, confiar en Miguel Ángel Borja.
Por lo demás, ya sabe que no podrá contar con otras de sus estrellas debido a respectivas lesiones, como Enzo Pérez, que sigue afectado por un corte en su rodilla izquierda; Sebastián Driussi, que sigue en recuperación tras el desgarro en el bíceps femoral izquierdo; Gonzalo Martínez y Maximiliano Meza, quienes regresarán en la próxima fecha.
Con respecto al once, Gallardo repetiría el once que viene utilizando en los últimos partidos: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Galoppo; Quintero, I. Fernández/Lencina/Borja; Colidio.
Argentina venció a Italia con un golazo de Gorosito y se clasificó con puntaje idealDeportes05/10/2025
La "Albiceleste" se clasificó invicta y con puntaje perfecto tras ganarle 1-0 a la "Azzurra" por el último partido del Grupo D.
GP de Singapur: Colapinto terminó 16º y McLaren se consagró campeón de constructoresDeportes05/10/2025
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 16º del Gran Premio de Singapur, manteniendo su lugar de inicio y superando a su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
Gimnasia y Tiro, al Reducido: Triunfo 2-1 a Racing (C)
Gimnasia y Tiro venció 2 a 1 a Racing de Córdoba como visitante y asegura el cuarto puesto de la Zona A en la Primera Nacional. El "Albo" jugará el Reducido por el ascenso y espera a su rival.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
¿Cómo viene la extradición?": el insólito error de Bullrich que reveló su seguimiento del caso MachadoPolítica04/10/2025
Un insólito blooper de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló su seguimiento directo del caso del presunto narcotraficante Federico Machado, que salpica a José Luis Espert.
Privatización de rutas: el Gobierno define el destino del primer corredor vial del MercosurArgentina04/10/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el próximo jueves el Gobierno realizará la apertura de sobres para definir qué empresa se quedará con el primer corredor vial del Mercosur.
