Argentina venció a Italia con un golazo de Gorosito y se clasificó con puntaje ideal

Argentina venció 1-0 a Italia por la última fecha del Mundial sub-20 por el grupo D: Dylan Gorosito fue el autor del gol.

El equipo de Diego Placente ya había asegurado su clasificación a octavos de final, pero con la victoria ante los italianos quedó puntero e invicto con puntaje perfecto.

La selección Azzurra quedó segunda con 4 puntos, Australia finalizó tercero con 3 puntos y -2 en diferencia de goles, por lo que deberá esperar para definir su futuro y Cuba quedó último con 1 punto.

Con información de 442