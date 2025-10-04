La Justicia dictó medidas cautelares a favor de los carpinchos de Nordelta, suspendiendo nuevas obras y prohibiendo la castración química y las fumigaciones para su control.
Triple crimen de Varela: “Pequeño J” podría llegar a la Argentina en 10 días
Lo precisó el ministro de Seguridad bonaerenses, Javier Alonso. Agregó que el joven peruano “pertenece a una familia con antecedentes”.Judiciales04/10/2025
El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles sobre el avance en el proceso de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el ciudadano peruano de 20 años sindicado como el autor intelectual del brutal triple crimen de Florencio Varela.
El funcionario habló en Radio Mitre donde estimó que el presunto narco podría estar en el país “en unos 10 días”, un plazo mucho menor a los 60 días que se habían barajado inicialmente.
“Habitualmente el proceso de extradición de este tipo de delincuentes puede tardar entre 10 y 15 días”, afirmó Alonso. “Ahora hay una segunda etapa que va a transcurrir en estos días en Perú y esperamos que en unos 10 días lo podamos tener aquí”, dijo.
A “Pequeño J” se lo acusa de haber ordenado los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), cuyos cuerpos fueron encontrados torturados, descuartizados y enterrados en una vivienda de Villa Vatteone, en el partido de Florencio Varela.
El joven peruano es señalado por la Justicia como un líder narco con área de influencia en villas del sur de la Ciudad de Buenos Aires, como la Villa Zavaleta (21-24), y el conurbano bonaerense.
“Pequeño J” fue capturado en Perú el pasado martes 30 de septiembre, horas después de que cayera en Lima su mano derecha, el argentino Matías Ozorio. La detención se dio tras una importante operación de inteligencia coordinada entre las fuerzas de seguridad argentinas y la Policía de Perú.
Alonso destacó la labor de las fuerzas: “Nosotros teníamos la información de Ozorio como de ‘Pequeño J’ del lugar de encuentro. Él estuvo generando comunicaciones, teníamos intervenidos los teléfonos y dimos con las personas que algunas de las personas con las que estuvo hablando”. E incluso, reveló un detalle clave de la investigación: “La policía siguió hablando con Ozorio haciéndose pasar por ‘Pequeño J’ cuando recuperó su celular. Se hizo una operación de inteligencia muy importante”.
Respecto a Ozorio, ya extraditado a Argentina, el ministro bonaerense aclaró que “ha puesto un abogado importante, no era un perejil”. Sobre “Pequeño J”, el funcionario resaltó que, a pesar de sus 20 años, “pertenece a una familia con antecedentes” y que “a mi parece que es una persona con una infancia muy agresiva y eso lo marca”.
La extradición se encuentra ahora en una etapa judicial en Perú, donde ya se dictó prisión preventiva por nueve meses contra el acusado.
Con información de TN
