El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó a Washington para iniciar las negociaciones formales con el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y definir el paquete de salvataje financiero ofrecido por Donald Trump.
Triple crimen de Varela: García Cuerva advirtió el avance del "narcoestado" en los barrios
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió al triple femicidio de Florencio Varela y lanzó duras críticas al Estado, asegurando que "cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente... avanza el narcoestado".Argentina04/10/2025
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló este sábado, en medio de la 51º Peregrinación Juvenil a Luján, sobre el triple femicidio de Florencio Varela y alertó que “cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el ‘narcoestado’”.
En un primer análisis sobre el crimen, vinculado presuntamente al narcotráfico y ya tiene a 6 personas detenidas, el eclesiástico argumentó que “lo que ha sucedido es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que indudablemente sale a la luz con hechos tan desgraciados como este".
"Nos tenemos que ocupar seriamente como país”, agregó el arzobispo en una entrevista por Radio Mitre. Sus palabras de Cuerva, se suman y van en la misma linea de las expresadas días atrás por los obispo de Quilmes y San Justo quienes denunciaron “zonas liberadas a merced de mafias narcos” y lamentaron “la ausencia del Estado”.
