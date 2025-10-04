Triple crimen de Varela: García Cuerva advirtió el avance del "narcoestado" en los barrios

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló este sábado, en medio de la 51º Peregrinación Juvenil a Luján, sobre el triple femicidio de Florencio Varela y alertó que “cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el ‘narcoestado’”.



En un primer análisis sobre el crimen, vinculado presuntamente al narcotráfico y ya tiene a 6 personas detenidas, el eclesiástico argumentó que “lo que ha sucedido es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que indudablemente sale a la luz con hechos tan desgraciados como este".

"Nos tenemos que ocupar seriamente como país”, agregó el arzobispo en una entrevista por Radio Mitre. Sus palabras de Cuerva, se suman y van en la misma linea de las expresadas días atrás por los obispo de Quilmes y San Justo quienes denunciaron “zonas liberadas a merced de mafias narcos” y lamentaron “la ausencia del Estado”.

Con información de C5N