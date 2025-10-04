El papa León XIV abogó por una "distribución diferente de la riqueza" en el mundo y por una Iglesia que "no sirva al dinero", durante una audiencia en el Vaticano.
"Dilexi te": el Papa León XIV lanza su primer documento pontificio sobre el amor a los pobres
El papa León XIV firmó su primer documento pontificio, titulado "Dilexi te" (Te amé), centrado en el amor a los pobres y la justicia social.El Mundo04/10/2025
El papa León XIV firmó este sábado el primer documento de su pontificado: la exhortación apostólica “Dilexit te” (Te he amado), que tendrá como eje central el amor a los pobres. El Vaticano informó que el texto se presentará el próximo jueves 9 de octubre.
Según trascendió, el documento aborda el amor de Jesús hacia los pobres y su contenido se encontraría en continuidad con la última encíclica de su predecesor, el Papa Francisco, “Dilexit nos” (Nos amó), de noviembre pasado, que trató sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Se supo que el mismo Francisco, fallecido en abril, habría comenzado a escribir el texto.
El primer Papa estadounidense dedicó casi la mitad de su vida sacerdotal a la misión entre los pobres de Perú. Desde su elección en mayo, León XIV se refirió en diversas ocasiones a la pobreza, a la centralidad de los pobres y a la pobreza evangélica, incluyendo el impacto de la guerra y el cambio climático. Ya el 17 de mayo, durante una audiencia, había instado a “encontrar y escuchar a los pobres, quienes constituyen un tesoro para la Iglesia y para la humanidad”, y añadió que “sus puntos de vista, aunque a menudo ignorados, son vitales si queremos ver el mundo a través de los ojos de Dios”.
El Papa recordó en diversas oportunidades el ejemplo de San Francisco y de otros santos modernos, como el adolescente Carlo Acutis y el joven Pier Giorgio Frassati, por su decisión de despojarse de las riquezas para darse a los demás, “viviendo en pobreza y prefiriendo el amor a los hermanos, especialmente a los más débiles y pequeños, al oro, a la plata y a las telas preciosas de su padre”.
En una misa celebrada en agosto, el Papa alentó a “no distinguir entre el que asiste y el que es asistido, entre el que parece dar y el que parece recibir”, y sentenció: “Somos la Iglesia del Señor, una Iglesia de pobres, todos preciosos, todos partícipes, cada uno portador de una palabra única de Dios. Cada uno es un don para los demás. Derribemos los muros”.
Vatican News informó que la presentación de “Dilexit te” estará a cargo de los cardenales Michael Czerny y Konrad Krajewski, junto al hermano Frédéric-Marie Le Méhauté y la pequeña hermana de Jesús Clémence.
Con información de Noticias Argentinas
