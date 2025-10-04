Anexo del Mercado San Miguel abrirá viernes y sábado en horario corrido durante octubre

El mercado San Miguel informó que durante el mes de octubre se mantendrá la modalidad de horario corrido tanto los viernes y sábados en el anexo de Pasaje Miramar 433, entre Córdoba y Buenos Aires. La atención al público será de 8 a 21:30.

Se comprobó que esta modalidad de horario corrido ofrece ventajas para los clientes quienes disponen de una disponibilidad horaria flexible que les permite realizar sus compras sin apuros, sobre todo a quienes trabajan en el comercio o la administración pública, entre otros.

Vale recordar que en este predio anexo hay más de 200 puestos que incluyen: verdulera, fruterías, especias, semillas y legumbres; huevera, viveros, drugstore-kioscos, quesos artesanales, indumentaria masculina y femenina, calzado, patio gastronómico, cotillón y regalos.