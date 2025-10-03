Proyectan reforzar rutas y cauces en Santa Victoria Este ante posibles desbordes del río

El Director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo, explicó los trabajos planificados junto al Comité de Emergencias para mitigar el impacto de lluvias y desbordes del río en Santa Victoria Este.

Salta03/10/2025

Macedo

El intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, expuso en el Senado de la Nación la situación que atraviesan los habitantes del departamento de Rivadavia, afectados por los desbordes del río y las sequías, reavivando el reclamo por el debate en Diputados de la Ley de Emergencia para la zona.

salta25_victoria_neronIntendente expuso la crisis en Rivadavia por desbordes del río y reactivó el pedido por la Ley de Emergencia

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el Director de Vialidad Provincial, Ing. Gonzalo Macedo, brindó detalles sobre la planificación del Comité de Emergencias provincial –que el organismo integra junto a intendentes, legisladores, fuerza policial y la cartera de Desarrollo Social- ante otra eventual emergencia climática en el norte provincial, durante la época estival.

“Se están tomando una serie de medidas, en el caso del Recurso Hídrico van a hacer una obra para modificar el trayecto del agua en un meandro, van a rectificar un tramo del río para que no ingrese dentro de la zona de Santa María y Santa Victoria, y nosotros vamos a hacer algunos trabajos de refuerzo sobre la ruta”, indicó.

Macedo explicó que se prevé realizar obras como badenes para permitir un discurrimiento normal del agua, sin que ello erosione el pavimento, llegando a cortar el camino. “El año pasado el agua destruyó el terraplén y no se podía pasar desde Santa Victoria hasta el límite con Paraguay, en Misión La Paz. Y estamos preparando un lugar para hacer el campamento, como se hizo en aquella oportunidad”, completó.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail