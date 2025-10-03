Desde Vialidad de la Provincia se advirtió que, a pesar de los convenios, Nación sigue sin aportar fondos, incluso con algunas obras iniciadas que, consecuentemente, hoy están paralizadas por la situación.
Proyectan reforzar rutas y cauces en Santa Victoria Este ante posibles desbordes del río
El Director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo, explicó los trabajos planificados junto al Comité de Emergencias para mitigar el impacto de lluvias y desbordes del río en Santa Victoria Este.Salta03/10/2025
El intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, expuso en el Senado de la Nación la situación que atraviesan los habitantes del departamento de Rivadavia, afectados por los desbordes del río y las sequías, reavivando el reclamo por el debate en Diputados de la Ley de Emergencia para la zona.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el Director de Vialidad Provincial, Ing. Gonzalo Macedo, brindó detalles sobre la planificación del Comité de Emergencias provincial –que el organismo integra junto a intendentes, legisladores, fuerza policial y la cartera de Desarrollo Social- ante otra eventual emergencia climática en el norte provincial, durante la época estival.
“Se están tomando una serie de medidas, en el caso del Recurso Hídrico van a hacer una obra para modificar el trayecto del agua en un meandro, van a rectificar un tramo del río para que no ingrese dentro de la zona de Santa María y Santa Victoria, y nosotros vamos a hacer algunos trabajos de refuerzo sobre la ruta”, indicó.
Macedo explicó que se prevé realizar obras como badenes para permitir un discurrimiento normal del agua, sin que ello erosione el pavimento, llegando a cortar el camino. “El año pasado el agua destruyó el terraplén y no se podía pasar desde Santa Victoria hasta el límite con Paraguay, en Misión La Paz. Y estamos preparando un lugar para hacer el campamento, como se hizo en aquella oportunidad”, completó.
Provincia y Municipalidad trabajan en la puesta a punto del circuito, mientras que la administración del autódromo se encarga del mantenimiento edilicio. Estaría listo para finales de octubre.
El Gobernador junto al intendente y legisladores supervisó obras en ejecución y mantuvo una reunión de trabajo con diferentes sectores. En Iruya están en marcha obras de defensa en el río Milmahuasi, en el Polideportivo y finalizaron 19 viviendas en diferentes sectores de la localidad.
Minería: empresas provinciales del Norte y Cuyo crean una mesa de cooperación estratégicaSalta03/10/2025
El objetivo es consolidar una agenda común, impulsar el crecimiento compartido y generar una voz unificada frente al Estado nacional y los actores globales.
Riesgo de incendios en Salta: alerta para el 3 y 4 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil advirtieron un riesgo extremo de incendios forestales en Salta para este viernes y sábado.
Emprendedores y artesanos locales mostrarán sus productos en un evento familiar con juegos, música y sorpresas.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Una transferencia destinada a Espert figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank of AmericaPolítica02/10/2025
El documento se incorporó como evidencia judicial y resultó clave en el juicio que terminó con la condena de la socia de Fred Machado en Texas; incluye detalles del envío por US$200.000 para el diputado de LLA.
El exfiscal de la Corte cuestionó la influencia de Karina en la gestión presidencial y puso en duda la falta de alternativas políticas sólidas en el país.