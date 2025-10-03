Minería: empresas provinciales del Norte y Cuyo crean una mesa de cooperación estratégica

El objetivo es consolidar una agenda común, impulsar el crecimiento compartido y generar una voz unificada frente al Estado nacional y los actores globales.

Salta03/10/2025

104211-se-conformo-la-mesa-de-empresas-y-sociedades-mineras-provinciales

La Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales fue  conformada con el objetivo de fortalecer el desarrollo minero en el país, quedó, un nuevo espacio de cooperación que reúne a compañías estatales de las regiones del Norte y Cuyo.

La iniciativa busca impulsar el crecimiento compartido, consolidar una agenda común y avanzar en una mayor articulación regional, generando una voz unificada frente al Estado nacional y a los principales actores globales del sector.

El encuentro se llevó a cabo en el Nodo Tecnológico en Catamarca, donde representantes de las distintas sociedades mineras provinciales acordaron trabajar de manera conjunta para potenciar sus capacidades institucionales, operativas y estratégicas.

La mesa propone entre sus principales propósitos la creación de una plataforma común para la promoción de licitaciones y proyectos; la cooperación técnica entre empresas con identidad minera compartida y la representación conjunta en foros nacionales e internacionales.

En ese marco, el presidente de REMSA, Javier Montero expresó: “La creación de esta Mesa representa un paso fundamental para fortalecer la minería provincial. Al unir esfuerzos, optimizamos recursos, generamos mayor escala y consolidamos una voz común para incidir en los ámbitos donde se definen políticas y oportunidades para el sector. Este trabajo conjunto se alinea con la visión del gobernador Gustavo Sáenz, quien busca impulsar el desarrollo de la industria minera como motor de crecimiento y generación de empleo en Salta y en la región”.

Participaron del acuerdo Hugo Moya, presidente de CAMYEN S.E. (Catamarca); Walter Gómez, presidente de EMSE S.E. (La Rioja); Cristian Azar, gerente de Legales de Impulsa Mendoza S.A.; Exequiel Lello, presidente de JEMSE S.E. (Jujuy); y Javier Montero, presidente de REMSa S.A. (Salta).

Te puede interesar
84577-guemes-itinerante-ya-esta-en-marcha-primera-parada-campo-santo

Tras 50 mil activaciones, restauraron el animatronic de Güemes

Salta02/10/2025

En el marco de un plan integral de mantenimiento y actualización tecnológica, el Museo Güemes restauró dos salas clave de su recorrido histórico. “Queremos dejar todo a punto para comenzar a trabajar en los 10 años del museo”, señaló la directora del Museo Güemes, Natalia Martín.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail