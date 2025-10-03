Este domingo llega la feria “Emprende Sur” al Barrio El Tribuno

La Municipalidad a través de la Secretaría de Gobierno, invita a los vecinos a participar de la feria “Emprende Sur”. La misma se desarrollará este domingo 5 de octubre de 9 a 18 hs.

Diferentes stand de emprendedores y artesanos locales expondrán sus productos sobre Av. Roberto Romero 3051 lugar donde funciona el Sum de Barrio El Tribuno.

La jornada promete ser un espacio para la familia, con juegos, música y muchas sorpresas.

De esta manera, la Municipalidad acompaña a los emprendedores, que buscan fomentar la economía familiar.