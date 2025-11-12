Punta del Este anticipa una temporada de verano 2026 récord impulsada por un boom de reservas de turistas argentinos, especialmente en propiedades premium.
Asado Bodeguero: la nueva cita imperdible del enoturismo en Cafayate
Desde el 1º de diciembre, Bodega Peña Veyrat Durbex inaugura su nuevo ciclo de “Asados Bodegueros”, una propuesta que combina vinos de altura, gastronomía salteña y paisajes únicos en el corazón de los Valles Calchaquíes.Turismo12/11/2025
Desde el 1º de diciembre, Bodega Peña Veyrat Durbex inaugura su nuevo ciclo de “Asados Bodegueros”, una propuesta que combina vinos de altura, gastronomía salteña y paisajes únicos en el corazón de los Valles Calchaquíes.
La experiencia se realiza tanto para los huéspedes de Casa de la Bodega Wine Boutique Hotel y Castillos de Cafayate, como así también para el público en general, con reserva previa todos los días de la semana.
El menú incluye empanadas salteñas de carne cortada a cuchillo al horno de barro, carnes y verduras a la parrilla, y postres con identidad de los valles, cuidadosamente maridados con los vinos de la bodega —línea Finca La Punilla—:
- Torrontés para las empanadas,
- Malbec para las carnes, y
- Torrontés de Otoño para acompañar el postre.
La experiencia será sumamente exclusiva, ya que se desarrollará alrededor de un mesón de algarrobo para solo diez personas, donde la conversación, la gastronomía y el vino se integran naturalmente.
En este espacio íntimo, auténtico y al aire libre, rodeado por los cerros y montañas de colores de Cafayate, los viñedos, los jardines y el horno de barro conforman un entorno único. Allí, cada encuentro se convierte en un momento de conexión con los sabores, los aromas y la cultura del norte argentino.
El Asado Bodeguero se presenta así como una propuesta exclusiva y personalizada, que invita a descubrir la cocina salteña, los vinos de altura y el espíritu de los Valles Calchaquíes.
“Con el equipo de los hoteles y de la bodega estamos muy contentos. Hace tiempo que veníamos trabajando en esta propuesta y, a partir del 1º de diciembre, va a ser una realidad. Asado Bodeguero es el momento que siempre pensamos para recibir a turistas de todo el mundo, en el mejor ambiente, con grandes vinos y una gastronomía que refleja nuestra cultura. Es una de las nuevas experiencias de enogastronomía que nos enorgullece ofrecer en Cafayate: un espacio de disfrute, aprendizaje y relax que busca homenajear a quienes nos visitan”, expresó Mario Peña, director de Peña Veyrat Durbex Bodega & Viñedos.
Con esta iniciativa, la bodega reafirma su compromiso con el desarrollo del enoturismo y la difusión de la cultura vitivinícola salteña, sumando una experiencia que une sabores, naturaleza y hospitalidad.
Fuerte caída del ingreso de turistas y récord de salida de argentinos en septiembreTurismo01/11/2025
La llegada de turistas cayó un 18,9%, mientras que la salida de argentinos al exterior aumentó un 21,8%. El mes cerró con un saldo negativo de más de medio millón de personas, según INDEC.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, afirmó que la afinidad entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump impulsa el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y la promoción turística de la Argentina en el mercado norteamericano.
Las jornadas, que serán los días 8 y 9 de octubre, están destinadas a prestadores turísticos para fortalecer el conocimiento y la promoción de esta cepa insignia del enoturismo local.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.
Una avería en el sistema de transmisión provocó la salida de todas las generadoras eléctricas y causó caos en Santo Domingo, donde el metro y el teleférico debieron ser evacuados.