Asado Bodeguero: la nueva cita imperdible del enoturismo en Cafayate

Desde el 1º de diciembre, Bodega Peña Veyrat Durbex inaugura su nuevo ciclo de “Asados Bodegueros”, una propuesta que combina vinos de altura, gastronomía salteña y paisajes únicos en el corazón de los Valles Calchaquíes.

La experiencia se realiza tanto para los huéspedes de Casa de la Bodega Wine Boutique Hotel y Castillos de Cafayate, como así también para el público en general, con reserva previa todos los días de la semana.

El menú incluye empanadas salteñas de carne cortada a cuchillo al horno de barro, carnes y verduras a la parrilla, y postres con identidad de los valles, cuidadosamente maridados con los vinos de la bodega —línea Finca La Punilla—:

Torrontés para las empanadas,

Malbec para las carnes, y

Torrontés de Otoño para acompañar el postre.

La experiencia será sumamente exclusiva, ya que se desarrollará alrededor de un mesón de algarrobo para solo diez personas, donde la conversación, la gastronomía y el vino se integran naturalmente.

En este espacio íntimo, auténtico y al aire libre, rodeado por los cerros y montañas de colores de Cafayate, los viñedos, los jardines y el horno de barro conforman un entorno único. Allí, cada encuentro se convierte en un momento de conexión con los sabores, los aromas y la cultura del norte argentino.

El Asado Bodeguero se presenta así como una propuesta exclusiva y personalizada, que invita a descubrir la cocina salteña, los vinos de altura y el espíritu de los Valles Calchaquíes.

“Con el equipo de los hoteles y de la bodega estamos muy contentos. Hace tiempo que veníamos trabajando en esta propuesta y, a partir del 1º de diciembre, va a ser una realidad. Asado Bodeguero es el momento que siempre pensamos para recibir a turistas de todo el mundo, en el mejor ambiente, con grandes vinos y una gastronomía que refleja nuestra cultura. Es una de las nuevas experiencias de enogastronomía que nos enorgullece ofrecer en Cafayate: un espacio de disfrute, aprendizaje y relax que busca homenajear a quienes nos visitan”, expresó Mario Peña, director de Peña Veyrat Durbex Bodega & Viñedos.

Con esta iniciativa, la bodega reafirma su compromiso con el desarrollo del enoturismo y la difusión de la cultura vitivinícola salteña, sumando una experiencia que une sabores, naturaleza y hospitalidad.