Hallaron sin vida a un joven colombiano en el río de Berisso
C.J.Y., de 27 años, fue encontrado cerca de la Playa Municipal; se espera la autopsia para determinar la causa.Provincias02/10/2025
La policía de La Plata informó que este jueves fue hallado sin vida en el río de Berisso el hombre de nacionalidad colombiana que era buscado desde el pasado martes.
Según fuentes policiales que informaron a Noticias Argentinas, el cuerpo se halló cerca de la orilla de la Playa Municipal (721 y Monte).
Ante esta situación, Defensa Civil, Prefectura, DDI, Policía y Bomberos trabajaron en el operativo de búsqueda y pasadas las 7.30 se comunicó el hallazgo del cuerpo sin vida.
Finalmente, la Fiscalía 15 de La Plata a cargo de Cecilia Corfield trabaja en el caso y trascendió que el fallecido tiene 27 años y sus siglas son C.J.Y.
Por último, se espera la realización de la autopsia para las próximas horas y el caso por averiguación de paradero pasó a ser calificado como “averiguación de causales de muerte”.
Bahía Blanca: hallaron muerto a un jefe de Inteligencia de Prefectura en su departamentoProvincias01/10/2025
Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, fue encontrado por la policía tras dos días sin responder llamados. Investigan si se trató de un suicidio o un homicidio.
Franco Patricio Aracena, de 31 años, fue encontrado en su departamento con signos de violencia. La policía investiga a dos sospechosos que habrían ingresado al domicilio.
Una nota manuscrita fue entregada en una comisaría porteña y apunta directamente a Pequeño J como el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela.
“El MotoGP generaba empleo y dinamizaba toda la región”, remarcó el intendente santiagueño
El intendente de Termas de Río Hondo cuestionó que la Capital concentre recursos mientras el interior hace enormes sacrificios para sostener eventos internacionales.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
Sáenz en reunión con directivos de Seaboard ratificó la defensa de las economías regionalesSalta01/10/2025
Durante el encuentro, se abordó la agenda regulatoria de biocombustibles, la posición de la Liga Bioenergética y las inversiones de la empresa que genera más de 5.000 puestos de trabajos directos e indirectos en la zona de Orán.