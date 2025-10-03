La Federación Argentina de Municipios alertó sobre la grave situación social y pidió al Gobierno un cambio urgente de rumbo ante el ajuste presupuestario y la concentración de privilegios.
El Tesoro canjea títulos con el Banco Central para poder intervenir en el precio del dólar
La operación es del orden de los US$ 4.000 millones.Argentina03/10/2025
El gobierno implementó un canje de títulos de deuda en pesos por un monto de hasta US$ 4.000 millones de dólares, que le permitirá al Banco Central de la República Argentina (BCRA) se haga de instrumentos vinculados al dólar, lo que le dará mayor poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario.
La medida, oficializada este viernes a través de la Resolución Conjunta 49/2025 en el Boletín Oficial.
El canje consiste en que el BCRA entregue sus tenencias de dos títulos en pesos, el "Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 17 de octubre de 2025" (BONCAP T17O5) y la "Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos vencimiento 31 de octubre de 2025" (LECAP S31O5).
A cambio, el Tesoro le entregará una canasta de cinco nuevos instrumentos vinculados al dólar, de los cuales el BCRA recibirá un 20% de cada uno.
La nueva canasta de títulos "dólar linked" que recibirá el BCRA está compuesta por:
• 20% de la "Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 28 de noviembre de 2025" (LELINK D28N5).
• 20% del "Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 15 de diciembre de 2025" (BONTE TZVD5).
• 20% de la "Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 16 de enero de 2026" (LELINK D16E6).
• 20% de la "Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de abril de 2026" (LELINK D30A6).
• 20% del "Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2026" (BONTE TZV26).
Para llevar a cabo la operación, el Ministerio de Economía autorizó la ampliación de la emisión de dos de estos títulos: la LELINK con vencimiento en noviembre de 2025 y la LELINK con vencimiento en abril de 2026, cada una por hasta US$ 2.000 millones de valor nominal original.
Los precios de los instrumentos involucrados en el canje se determinaron utilizando los valores de mercado del 1 de octubre en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).
La resolución se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley de Presupuesto vigente para el ejercicio 2025 para realizar operaciones de crédito público.
Con información de Noticias Argentinas
Se aplicarán los beneficios de la ley 26.509 para los productores damnificados.
Consultoras alertan que la inflación de septiembre marcaría un quiebre en la desaceleraciónArgentina03/10/2025
La mayoría de las consultoras económicas proyecta que la inflación de septiembre será superior al 2%, según las últimas estimaciones.
El Gobierno puso en marcha la nueva reglamentación de la Ley 26.879 que autoriza el uso forense de datos genéticos vinculados a la investigación criminal. Además, la nueva normativa transfirió la gestión del Registro Nacional de esos datos al Ministerio de Seguridad.
Relevamiento nacional: aprueban criterios para censar a personas en situación de calleArgentina03/10/2025
El Gobierno aprobó los lineamientos para llevar adelante el relevamiento nacional de personas en situación de calle, según una resolución publicada por la Secretaría Nacional de Niñez.
La ARCA (Agencia Federal de Recaudación) ya notificó a unos 145.000 argentinos que posee los datos de sus cuentas bancarias en Estados Unidos.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
MercadoLibre no es “un clasificado”: fallo lo responsabilizó por compras fallidas
El abogado Napoleón Gambetta explicó un reciente fallo de la Cámara Comercial que cuestiona el sistema “Compra Segura” y considera a MercadoLibre responsable cuando la operatoria falla.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.