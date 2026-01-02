Caos en Aeroparque: 37 vuelos demorados y sin explicaciones oficiales

Hay 37 vuelos demorados en Aeroparque este viernes 2 de enero y los pasajeros se quejan de que no les dieron explicaciones.

Si bien las empresas programaron y anunciaron estos retrasos, hasta el momento, no hay información oficial sobre los motivos que los generaron.

El primero en presentar demora fue el de las 8.40 de la empresa Flybondi con destino a Asunción, y el último del que hay reporte de demoras es un vuelo que saldrá a las 18.40.

Pero no es la única compañía con este inconveniente; un gran porcentaje de las demoras, sobretodo en vuelos de cabotaje, es de los servicios correspondientes a Aerolíneas Argentinas.

En el lugar se vive un clima de tensión, dado que las personas afectadas están con malestar por lo ocurrido.

Si bien las empresas suelen avisar a los pasajeros sobre estas demoras vía WhatsApp o vía mail, muchos de ellos se enteraron al llegar al aeropuerto.

