Pese a la presión del ministro Luis Caputo y las amenazas de despido desde el Gobierno, los bancos advierten que los "dólares del colchón" no regresarán a la economía formal sin reglamentaciones claras.
Caos en Aeroparque: 37 vuelos demorados y sin explicaciones oficiales
Los retrasos afectan a servicios de cabotaje e internacionales este viernes 2 de enero y generaron malestar entre los pasajeros.Argentina02/01/2026
Hay 37 vuelos demorados en Aeroparque este viernes 2 de enero y los pasajeros se quejan de que no les dieron explicaciones.
Si bien las empresas programaron y anunciaron estos retrasos, hasta el momento, no hay información oficial sobre los motivos que los generaron.
El primero en presentar demora fue el de las 8.40 de la empresa Flybondi con destino a Asunción, y el último del que hay reporte de demoras es un vuelo que saldrá a las 18.40.
Pero no es la única compañía con este inconveniente; un gran porcentaje de las demoras, sobretodo en vuelos de cabotaje, es de los servicios correspondientes a Aerolíneas Argentinas.
En el lugar se vive un clima de tensión, dado que las personas afectadas están con malestar por lo ocurrido.
Si bien las empresas suelen avisar a los pasajeros sobre estas demoras vía WhatsApp o vía mail, muchos de ellos se enteraron al llegar al aeropuerto.
Con información de TN
Personal de la Aduana incautó un total de 129 kilogramos de marihuana en procedimientos realizados en el aeropuerto de Ezeiza y la frontera de Misiones.
Los regalos para el Día de Reyes registran un incremento del 33% respecto al año pasado, con un gasto promedio estimado en $59.500 por cada obsequio.
El mercado de motovehículos cerró un 2025 histórico con 650.325 unidades patentadas, lo que representa un crecimiento interanual del 33,8%.
Cuatro hombres fueron detenidos en la localidad de Los Mojones, Santiago del Estero, acusados de abusar sexualmente de un adolescente de 17 años con retraso madurativo.
La Municipalidad de Villa Allende implementará en febrero un sistema de cierres nocturnos con portones en calles secundarias para combatir la inseguridad.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.