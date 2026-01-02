Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.
Activaron operativo sanitario por un caso de leishmaniasis en Aguaray
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.Salud02/01/2026
El Ministerio de Salud Pública llevó adelante un operativo de control de foco y prevención de leishmaniasis visceral humana en la ciudad de Aguaray, luego de la reciente confirmación de un caso en la zona.
La intervención se desarrolló de manera articulada con el municipio y el hospital Dr. Luis Güemes de Aguaray, y tuvo como objetivo la detección temprana de la enfermedad en reservorios animales, así como el fortalecimiento de las medidas sanitarias en el territorio.
El operativo consistió en el estudio de los reservorios caninos en un radio de 200 metros alrededor del domicilio del paciente. En ese marco, se evaluaron 29 perros domésticos, a los cuales se les tomó una muestra de sangre para su análisis de laboratorio, con el fin de determinar su estado sanitario.
Desde el Programa de Zoonosis se informó que el control de los reservorios constituye una de las principales herramientas para evitar la propagación de la enfermedad. En ese sentido, se remarcó la importancia del uso de collares repelentes en los caninos, la realización de un adecuado tratamiento ambiental en los domicilios y el mantenimiento del pasto corto y de espacios libres de humedad en el peridomicilio, a fin de reducir la presencia del flebótomo, vector de la enfermedad.
Asimismo, se indicó que la castración de los animales es una medida sanitaria complementaria que contribuye a disminuir la población de reservorios y, en consecuencia, la circulación del parásito en el ambiente.
El jefe del Programa de Zoonosis, MV. Nicolás Ruiz de Huidobro, destacó que “el control del foco permite identificar de manera temprana la presencia de la enfermedad y reducir el riesgo de transmisión a las personas”.
Las acciones forman parte de la estrategia provincial de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades zoonóticas, basada en el abordaje territorial, la articulación interinstitucional y la prevención comunitaria.
Para prevenir esta patología, es importante:
- ·Castrar al perro, tanto machos como hembras.
- ·Evitar trasladar animales a zonas donde circula el vector.
- ·Utilizar pipetas con Permetrina 50% + Imidacloprid 10% o collares con Deltametrina 4%.
- ·En áreas con presencia del vector, rociar también la cucha con los mismos productos.
Sarampión: adelantan la vacuna a los 15 meses en Salta
Aunque no hay casos confirmados en la provincia, se registraron 40 notificaciones sospechosas en 2025. Como medida preventiva, Salud anunció cambios en el esquema de vacunación infantil.
Baja vacunación contra el sarampión: Salud pide no relajarse en Salta
Aunque no hay casos confirmados, la cobertura de vacunación no alcanza el nivel necesario para evitar brotes. Advierten que hay niños salteños con esquemas incompletos y llaman a los padres a reforzar la prevención.
Año Nuevo: cómo será la atención del IPS el 31 de diciembre y 1 de enero
El Instituto Provincial de Salud de Salta informó cómo funcionarán sus dependencias, farmacias y servicios de urgencia durante la celebración de Año Nuevo.
El Ministerio de Salud Pública de Salta diagramó el esquema de atención para el 31 de diciembre y 1 de enero. Por su parte, el Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre este miércoles 31.
Ante la circulación de la variante K de Influenza A, el Ministerio de Salud Pública de Salta aclaró que quienes ya se vacunaron en la campaña 2025 cuentan con la protección necesaria y no deben repetir la dosis.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.