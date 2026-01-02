Activaron operativo sanitario por un caso de leishmaniasis en Aguaray

El Ministerio de Salud Pública llevó adelante un operativo de control de foco y prevención de leishmaniasis visceral humana en la ciudad de Aguaray, luego de la reciente confirmación de un caso en la zona.

La intervención se desarrolló de manera articulada con el municipio y el hospital Dr. Luis Güemes de Aguaray, y tuvo como objetivo la detección temprana de la enfermedad en reservorios animales, así como el fortalecimiento de las medidas sanitarias en el territorio.

El operativo consistió en el estudio de los reservorios caninos en un radio de 200 metros alrededor del domicilio del paciente. En ese marco, se evaluaron 29 perros domésticos, a los cuales se les tomó una muestra de sangre para su análisis de laboratorio, con el fin de determinar su estado sanitario.

Desde el Programa de Zoonosis se informó que el control de los reservorios constituye una de las principales herramientas para evitar la propagación de la enfermedad. En ese sentido, se remarcó la importancia del uso de collares repelentes en los caninos, la realización de un adecuado tratamiento ambiental en los domicilios y el mantenimiento del pasto corto y de espacios libres de humedad en el peridomicilio, a fin de reducir la presencia del flebótomo, vector de la enfermedad.

Asimismo, se indicó que la castración de los animales es una medida sanitaria complementaria que contribuye a disminuir la población de reservorios y, en consecuencia, la circulación del parásito en el ambiente.

El jefe del Programa de Zoonosis, MV. Nicolás Ruiz de Huidobro, destacó que “el control del foco permite identificar de manera temprana la presencia de la enfermedad y reducir el riesgo de transmisión a las personas”.

Las acciones forman parte de la estrategia provincial de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades zoonóticas, basada en el abordaje territorial, la articulación interinstitucional y la prevención comunitaria.

Para prevenir esta patología, es importante: