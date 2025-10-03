Más de 500 estudiantes rinden en la Técnica Einstein, pero solo hay lugar para la mitad

La mañana de este viernes comenzó con gran expectativa en el microcentro salteño. En la escuela técnica Alberto Einstein, ubicada en calle Tucumán N° 505, se desarrolla el examen de ingreso para el ciclo 2025, al que se presentaron 530 estudiantes de séptimo grado.

El examen inició a las 8 y se extenderá hasta las 10:30. El establecimiento dispuso uno de sus tinglados para recibir a los padres que acompañaron a sus hijos, quienes esperarán allí hasta que finalice la evaluación.

La demanda superó ampliamente a la oferta: hay 270 cupos disponibles, lo que explica la larga fila de familias que desde temprano rodeaba la manzana.

En diálogo con Aries, algunas madres contaron cómo vivieron la preparación de sus hijos. Una de ellas relató que su hijo “hace dos meses que está con maestra particular y el último mes estudiaba cuatro horas por día”, mientras otra explicó que la elección de la escuela fue decisión de su hijo: “Quiere estudiar ingeniería, le gusta mucho matemática y eligió esta técnica”.

La directora del establecimiento brindó información a los padres a través de altoparlantes y aclaró que, una vez finalizados los exámenes, serán los docentes quienes se encarguen de la corrección.

La técnica Alberto Einstein es una de las escuelas más demandadas de la capital salteña, tanto por su nivel académico como por la tradición familiar de muchos de los aspirantes.