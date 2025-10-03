Los niños de la Policía celebran 35 años llenando de arte el Parque San Martín

Niños, familias y vecinos podrán disfrutar de música, danzas y competencias este sábado 4 de octubre en el Parque San Martín, fomentando integración y desarrollo artístico.

Salta03/10/2025

infatil-2

La Agencia de Cultura Activa, a través de la Municipalidad, acompaña e invita a la comunidad a participar de la jornada de integración cultural organizada por los Cuerpos Infantiles de la Policía de Salta en el marco de su XXXV aniversario.

El encuentro reunirá a niños de distintas localidades de la provincia que forman parte, acompañados por sus instructores, familiares y miembros de la institución. Durante la mañana compartirán con el público diversas presentaciones artísticas que llenarán la mañana de música, color y alegría.

La apertura estará a cargo de la Banda Infantil de Música de la Policía, que dará inicio al festejo antes de dar lugar a las diferentes competencias. La jornada concluirá con la entrega de premios, medallas y la Copa Challenger a los destacados participantes.

expo-mujer-en-el-cic-7Este domingo llega la feria “Emprende Sur” al Barrio El Tribuno

La propuesta busca promover la integración y potenciar las capacidades, destrezas y habilidades a través del arte y la danza folclórica. 

La celebración tendrá lugar el sábado 4 de octubre, de 9 a 13 horas, en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del Parque San Martín, con entrada libre y gratuita.

Te puede interesar
84577-guemes-itinerante-ya-esta-en-marcha-primera-parada-campo-santo

Tras 50 mil activaciones, restauraron el animatronic de Güemes

Salta02/10/2025

En el marco de un plan integral de mantenimiento y actualización tecnológica, el Museo Güemes restauró dos salas clave de su recorrido histórico. “Queremos dejar todo a punto para comenzar a trabajar en los 10 años del museo”, señaló la directora del Museo Güemes, Natalia Martín.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail