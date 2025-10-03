Los niños de la Policía celebran 35 años llenando de arte el Parque San Martín

Riesgo de incendios en Salta: alerta para el 3 y 4 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil advirtieron un riesgo extremo de incendios forestales en Salta para este viernes y sábado.
Niños, familias y vecinos podrán disfrutar de música, danzas y competencias este sábado 4 de octubre en el Parque San Martín, fomentando integración y desarrollo artístico.Salta03/10/2025
La Agencia de Cultura Activa, a través de la Municipalidad, acompaña e invita a la comunidad a participar de la jornada de integración cultural organizada por los Cuerpos Infantiles de la Policía de Salta en el marco de su XXXV aniversario.
El encuentro reunirá a niños de distintas localidades de la provincia que forman parte, acompañados por sus instructores, familiares y miembros de la institución. Durante la mañana compartirán con el público diversas presentaciones artísticas que llenarán la mañana de música, color y alegría.
La apertura estará a cargo de la Banda Infantil de Música de la Policía, que dará inicio al festejo antes de dar lugar a las diferentes competencias. La jornada concluirá con la entrega de premios, medallas y la Copa Challenger a los destacados participantes.
La propuesta busca promover la integración y potenciar las capacidades, destrezas y habilidades a través del arte y la danza folclórica.
La celebración tendrá lugar el sábado 4 de octubre, de 9 a 13 horas, en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del Parque San Martín, con entrada libre y gratuita.
El Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil advirtieron un riesgo extremo de incendios forestales en Salta para este viernes y sábado.
Emprendedores y artesanos locales mostrarán sus productos en un evento familiar con juegos, música y sorpresas.
En el marco de un plan integral de mantenimiento y actualización tecnológica, el Museo Güemes restauró dos salas clave de su recorrido histórico. “Queremos dejar todo a punto para comenzar a trabajar en los 10 años del museo”, señaló la directora del Museo Güemes, Natalia Martín.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los consumidores priorizan precios y conveniencia de plataformas extranjeras, mientras que comercios locales enfrentan caída de ventas y desafíos para mantenerse competitivos.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
El abogado Napoleón Gambetta explicó un reciente fallo de la Cámara Comercial que cuestiona el sistema “Compra Segura” y considera a MercadoLibre responsable cuando la operatoria falla.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.