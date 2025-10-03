Cómo quedaron las semifinales de la Copa Argentina y cuándo se juegan los cruces

El certamen federal ya tiene a sus cuatro mejores de la presente edición, por lo que se acerca la gran definición. Los detalles.

Deportes03/10/2025

River eliminó a Racing en un clásico caliente para que terminen de definirse las semifinales de la Copa Argentina, por lo que ahora comenzara a especularse cuándo y dónde se disputarán los dos partidos.

Independiente Rivadavia de Mendoza esperaba por el vencedor del choque entre el “Millonario” y la “Academia”, que quedó en manos del conjunto de Marcelo Gallardo.

El equipo de Núñez ganó 1-0 en Rosario y enfrentará a la “Lepra mendocina”, que venía de sacar de competencia a Tigre.

Del otro lado de la llave, Argentinos Juniors, que eliminó a Lanús; y Belgrano, que sacó a Newell's, dirimirán mano a mano el otro boleto hacia la final.

Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Argentina

Como ocurre con el certamen federal, todavía no están oficializadas las fechas ni las sedes para los partidos de semifinales. Deberán comenzar las negociaciones entre los equipos y la AFA.

Una de las posibilidades es que se dispute en la segunda quincena de octubre, luego de la próxima doble fecha FIFA. Las fechas tentativas es para el miércoles 15 y jueves 16 del corriente mes.

En cuanto a las sedes, para el choque de River vs. Independiente Rivadavia, podrían ser el Mario Alberto Kempes de Córdoba y La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis; mientras que el Gigante de Arroyito pica en punta para el cruce entre Belgrano y Argentinos Juniros. 

Con información de Noticias Argentinas

