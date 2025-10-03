El ministro viajará para cerrar los últimos detalles del acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos. La comitiva estará compuesta también por Santiago Bausili, José Luis Daza y Pablo Quirno.
Advierten que el ajuste “aplana el progreso social y el dólar a $1.500 es ficticio”
El economista Jorge Paz señaló que Argentina redujo la pobreza estructural del 85% al 40% en cuatro décadas, pero ese avance se detendrá. También cuestionó la manipulación oficial del dólar.Economía03/10/2025Agustina Tolaba
En El Acople, el doctor en Economía e investigador del IELDE, Jorge Paz, alertó sobre los efectos de las actuales políticas de ajuste en los indicadores sociales más sensibles, como la mortalidad infantil, el empleo y la evolución de la pobreza estructural.
Paz señaló que “el peligro principal de estas políticas es que su impacto se nota tiempo después, cuando se paraliza la obra pública y se destruye empleo”. En ese sentido, el economista citó s un estudio realizado con datos de cinco censos de población, que muestra una mejora sostenida en la reducción de la pobreza estructural durante más de 40 años. “En 1980, el 85% de la población estaba en situación de pobreza estructural. En el censo de 2022 esa cifra bajó al 40%. Pero ahora, con este tipo de ajuste, esa curva de descenso se va a aplanar”, explicó.
Paz advirtió que el fenómeno ya se había registrado en gobiernos anteriores que aplicaron planes de ajuste, como los de Carlos Menem y Mauricio Macri, y que ahora el impacto será “mucho más fuerte”. “Seguramente lo vamos a ver reflejado en el censo de 2030”, sostuvo.
Por otro lado, el especialista se refirió al Fondo Monetario Internacional y aseguró que este “tiene un cálculo de equilibrio externo y ubica el valor del dólar en 1.700 pesos. Es decir, la cotización actual de $1.400 o $1.500 es absolutamente ficticia. El mismo gobierno que prometió no intervenir en la economía es, en realidad, el más intervencionista sobre el precio del dólar”, concluyó.
Estados Unidos avanza en su plan de apoyo al gobierno de Javier Milei. Hoy el secretario del Tesoro afirmó que será un intercambio de monedas. De qué se trata este instrumento.
Los bonos argentinos en el exterior vuelven a caer y eso impacta en el indicador del JP Morgan. El nuevo respaldo de EE.UU. a Milei había marcado entusiasmo, pero una aclaración sobre el tipo de asistencia cambió la tendencia.
El riesgo país avanzó 99% en lo que va del año y hoy se ubicó en 1264 puntos, en medio de la negociación entre Caputo y el Tesoro norteamericano.
Los activos comenzaron a repuntar ante la posibilidad de una reunión con el equipo económico. Sin embargo, volvieron a caer luego de que Bessent dijera que solo habrá un swap.
Economista advirtió presión sobre el dólar hasta las elecciones
Lucas Dapena analizó la volatilidad cambiaria y señaló que el mercado seguirá con tensiones hasta los comicios del 26 de octubre.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
MercadoLibre no es “un clasificado”: fallo lo responsabilizó por compras fallidas
El abogado Napoleón Gambetta explicó un reciente fallo de la Cámara Comercial que cuestiona el sistema “Compra Segura” y considera a MercadoLibre responsable cuando la operatoria falla.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.