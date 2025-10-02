Se realizará del 1 al 12 de Octubre de 2025 y contará con la participación de referentes locales, nacionales e internacionales. El proyecto sociocultural busca acercar el arte a distintos espacios y localidades de la provincia.
Feria del Libro de Salta: Invitan a participar del 2° concurso de fanfics
El certamen estará abierto hasta el 9 de octubre y busca promover el fanfiction como forma de expresión creativa para “reimaginar historias”. Podrán participar mayores de 13 años presentando una obra inspirada en literatura clásica o contemporánea, sagas populares, cómics, mangas o novelas gráficas.Cultura & Espectáculos02/10/2025
En el marco de la XV Feria del Libro de Salta se lazó la segunda edición del concurso de fanfiction “Historias Reimaginadas” que invita a lectores de todas las edades a reinventar personajes y mundos literarios con su propia voz narrativa.
“Los fanfiction son las ficciones de fans, un relato que los fans o participantes de un fandom escriben sobre alguna historia que ya existe. No es algo nuevo, los primeros registros de fanfiction que existen son de la época de Star Trek en los ´70”, expresó Miky Salgado, una de las organizadoras, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
Relató que en la primera edición se presentaron entre 15 y 20 escritos de participantes distintas edades. “El fanfiction está más relacionado a un público más juvenil, sin embargo tuvimos participantes de todas las edades, de hecho el ganador tenía 60 años y escribió un relato sobre Superman, una reinterpretación de un Superman jubilado”, recordó.
Salgado detalló que pueden participar de manera individual, personas mayores de 13 años que residan en la provincia de Salta, presentando un “one shot”, es decir, una historia autoconclusiva. La extensión de los relatos deberá ser de un mínimo de 500 palabras y un máximo de 2.000.
Además indicó que se recibirán fanfics inspirados en obras literarias clásicas o contemporáneas, sagas populares, cómics, mangas o novelas gráficas, sin restricciones de género o estilo. “El año pasado había fanfics relacionados a nuestro folclore, por ejemplo reinterpretaciones de leyendas como la mulánima”, cerró.
Todas las obras deberán ser aptas para todo público y enviarse en formato Word al correo electrónico [email protected], consignando en el asunto “CONCURSO FANFICS – Autor/a [Nombre]”. La convocatoria permanecerá abierta del 1 al 9 de octubre.
Miles de fans esperan la hora señalada para vivir una jornada histórica en una nueva edición de Lollapalooza Argentina. Del 13 al 15 de marzo, el Hipódromo de San Isidro recibirá a más de 100 artistas de todo el mundo.
La banda se presentará el 21 de marzo de 2026 en el Arena de Buenos Aires con un show que recreará la voz y las guitarras originales de Gustavo Cerati.
La Serenata a Cafayate ya tiene fecha confirmada: del 26 al 28 de febrero
La intendenta Rita Guevara confirmó en la FIT 2025 la edición número 52 del festival, que contará con la presencia del Chaqueño Palavecino en la última jornada.
El puertorriqueño liderará por primera vez en solitario el espectáculo de medio tiempo el 8 de febrero en California.
Mafalda cumpliría 61 años y sus críticas siguen más actuales que nuncaCultura & Espectáculos29/09/2025
Hoy, 29 de septiembre, se cumplen 61 años de la primera publicación de Mafalda, el icónico personaje de Quino. Inevitable preguntarse qué pensaría hoy de las redes sociales y la incapacidad de la humanidad para resolver los problemas básicos.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
La diputada nacional libertaria había dicho que no podría explicarles macroeconomía a los vecinos de la barriada. “Se tiene que lavar la boca y respetar la dignidad de las personas que luchan día a día”, dijo Linares.
Concejales aprobaron la ordenanza que prevé que los propietarios de estos animales, que ya hayan sido denunciados por su peligrosidad, sean notificados para que les implanten el chip de seguimiento.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.