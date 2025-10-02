Feria del Libro de Salta: Invitan a participar del 2° concurso de fanfics

En el marco de la XV Feria del Libro de Salta se lazó la segunda edición del concurso de fanfiction “Historias Reimaginadas” que invita a lectores de todas las edades a reinventar personajes y mundos literarios con su propia voz narrativa.

“Los fanfiction son las ficciones de fans, un relato que los fans o participantes de un fandom escriben sobre alguna historia que ya existe. No es algo nuevo, los primeros registros de fanfiction que existen son de la época de Star Trek en los ´70”, expresó Miky Salgado, una de las organizadoras, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Relató que en la primera edición se presentaron entre 15 y 20 escritos de participantes distintas edades. “El fanfiction está más relacionado a un público más juvenil, sin embargo tuvimos participantes de todas las edades, de hecho el ganador tenía 60 años y escribió un relato sobre Superman, una reinterpretación de un Superman jubilado”, recordó.

Salgado detalló que pueden participar de manera individual, personas mayores de 13 años que residan en la provincia de Salta, presentando un “one shot”, es decir, una historia autoconclusiva. La extensión de los relatos deberá ser de un mínimo de 500 palabras y un máximo de 2.000.

Además indicó que se recibirán fanfics inspirados en obras literarias clásicas o contemporáneas, sagas populares, cómics, mangas o novelas gráficas, sin restricciones de género o estilo. “El año pasado había fanfics relacionados a nuestro folclore, por ejemplo reinterpretaciones de leyendas como la mulánima”, cerró.

Todas las obras deberán ser aptas para todo público y enviarse en formato Word al correo electrónico [email protected], consignando en el asunto “CONCURSO FANFICS – Autor/a [Nombre]”. La convocatoria permanecerá abierta del 1 al 9 de octubre.

BASES Y CONDICIONES