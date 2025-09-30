Soda Stereo vuelve a los escenarios con “Ecos”

La Serenata a Cafayate ya tiene fecha confirmada: del 26 al 28 de febrero
La intendenta Rita Guevara confirmó en la FIT 2025 la edición número 52 del festival, que contará con la presencia del Chaqueño Palavecino en la última jornada.
La banda se presentará el 21 de marzo de 2026 en el Arena de Buenos Aires con un show que recreará la voz y las guitarras originales de Gustavo Cerati.Cultura & Espectáculos30/09/2025
Luego de un conjunto de publicaciones misteriosas y de haber creado gran expectativa entre sus fanáticos, Soda Stereo anunció su vuelta a los escenarios.
La banda creadora de hits como “Persiana americana” y “De música ligera” se presentará en el Arena de Buenos Aires el 21 de marzo del 2026.
Desde la prensa oficial del evento que se titula Soda Stereo Ecos, resaltaron: “Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un escenario”.
“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado“, anunciaron desde la organización sobre este evento que contará con la imagen y la voz de Cerati.
La preventa de entradas estará disponible desde el martes 30 de septiembre a las 10 AM hasta agotar en stock a través de la página oficial del Arena.
Cómo será el show de regreso de Soda Stereo
Ante las dudas de los fanáticos, la banda aclaró cómo lograrán la “presencia” de su frontman.
“No es tributo ni homenaje. No es una reedición de ‘Gracias Totales’. No hay invitados ni cantante o guitarrista nuevo. Charly y Zeta estarán presentes sobre el escenario. Gustavo, que los acompañará gracias a la ayuda de última tecnología disponible (¡y no a través de videos de archivo!)”, aclararon.
Para los más descreídos de esta propuesta que, sin dudas, no pasará desapercibida entre los shows del año que viene, la banda también explicó que las guitarras y la voz de Cerati no estará replicadas, sino que serán las originales.
Esta apuesta es una gran oportunidad para reencontrarse con el gran repertorio de la banda que volvió a los escenarios en 2007 con la gira Me verás volver y también la posibilidad de quienes nunca disfrutaron de verlos en vivo.
A minutos del gran anuncio, los internautas ya se pronunciaron en redes sociales con comentarios como: “Dios existe y es sodero”, “A pelar la tarjeta”, “Vengan a Perú”, “Estoy llorando”, “Hagan tour por LATAM por fa”, “No te la puedo, me muero”, entre otros.
Con información de TN
