La banda se presentará el 21 de marzo de 2026 en el Arena de Buenos Aires con un show que recreará la voz y las guitarras originales de Gustavo Cerati.
Lollapalooza Argentina anunció su line up día por día
Miles de fans esperan la hora señalada para vivir una jornada histórica en una nueva edición de Lollapalooza Argentina. Del 13 al 15 de marzo, el Hipódromo de San Isidro recibirá a más de 100 artistas de todo el mundo.Cultura & Espectáculos01/10/2025
La primera jornada tendrá a Tyler, The Creator al frente de la grilla, figura central del rap alternativo. El artista presentará su más reciente álbum, Don’t Tap The Glass. Este disco es la carta con la que continúa explorando y desbordando los límites tradicionales del género, consolidándose como un referente de la innovación y experimentación sonora en la escena global.
Otra de las figuras que dirá presente es la cantante neozelandesa Lorde, quien regresa al país y presentará su reciente trabajo VIRGIN. El line up del viernes incluye a la banda estadounidense Turnstile, reconocida por su impacto en el punk internacional, y una fuerte presencia de la escena electrónica con Peggy Gou, el japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y el músico y actor DJO (Joe Keery).
La oferta artística del día se completa con el venezolano Danny Ocean, el dúo australiano Royel Otis, la española Judeline, la banda Katseye y los hermanos neozelandeses de Balu Brigada, entre otros. La diversidad del cartel incluye propuestas argentinas como Militantes del Clímax, Victoria Whynot y Mora Fisz.
El sábado marca el debut en el país de Chappell Roan, considerada una referente del pop de vanguardia. También se presentarán Skrillex, pionero de la electrónica moderna, el británico Lewis Capaldi —conocido por sus baladas— y el cordobés Paulo Londra, destacado exponente del rap argentino. Además, este día reúne a figuras como la estadounidense Addison Rae, la española Aitana y Marina, y suma las actuaciones de Soledad, TV Girl, LANY, la boyband surcoreana RIIZE y el dúo Brutalismus 3000. El line up aporta representantes de la escena local e internacional en géneros como el pop, la música urbana y la electrónica, y presenta nombres en crecimiento como Joaquina, Easykid y TIMØ.
El domingo cerrará con el regreso de Sabrina Carpenter al país. La intérprete de “Espresso” llega como headliner tras su paso en 2023 como telonera en los shows de Taylor Swift en el estadio River Plate. La cantante estadounidense vuelve en el mejor momento de su carrera, en pleno auge de su reconocimiento internacional y convertida en uno de los mayores fenómenos pop de la actualidad. Como extra, la joven presentará en vivo su nuevo álbum Man’s Best Friend.
Esta jornada incluye la vuelta de Deftones, históricos del metal alternativo, y la primera presencia en Argentina de la rapera estadounidense Doechii. La festividad electrónica estará a cargo de Kygo, referente noruego del tropical house, y del DJ alemán Ben Böhmer. La propuesta del último día suma a la banda neoyorquina Interpol, que celebra 20 años de su álbum Antics, y asegura la presencia de íconos nacionales como Ratones Paranoicos y Massacre. Completan el cartel artistas emergentes y propuestas del rock regional, la electrónica y el pop actual, con nombres como Men I Trust, Yami Safdie, The Warning y Reybruja, banda local que apunta a renovar la escena argentina.
De esta manera, con una serie de nombres que reúne a lo mejor de la escena internacional y local, el megafestival se prepara para dar inicio a su segunda década en el país. La nueva edición del evento que cambió la manera de experimentar la música en vivo se distingue no solo por continuar la tradición de grandes convocatorias, sino por anunciar una grilla sin precedentes en la historia de Lollapalooza Argentina. Por primera vez, el evento reúne diez headliners en el Hipódromo de San Isidro, lo que representa una apuesta significativa por la diversidad y la calidad musical.
La Serenata a Cafayate ya tiene fecha confirmada: del 26 al 28 de febrero
La intendenta Rita Guevara confirmó en la FIT 2025 la edición número 52 del festival, que contará con la presencia del Chaqueño Palavecino en la última jornada.
El puertorriqueño liderará por primera vez en solitario el espectáculo de medio tiempo el 8 de febrero en California.
Mafalda cumpliría 61 años y sus críticas siguen más actuales que nuncaCultura & Espectáculos29/09/2025
Hoy, 29 de septiembre, se cumplen 61 años de la primera publicación de Mafalda, el icónico personaje de Quino. Inevitable preguntarse qué pensaría hoy de las redes sociales y la incapacidad de la humanidad para resolver los problemas básicos.
Homenaje al Cuchi Leguizamón: recital gratuito en Casa de la Cultura
Este lunes 29 de septiembre, a las 21 en la Casa de la Cultura, Luis Leguizamón celebrará el cumpleaños número 108 de su padre con un recital abierto al público. Participarán músicos invitados.
Luis Leguizamón: “Hace 28 años festejo la vida del Cuchi, no su muerte”
A 25 años del fallecimiento de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, su hijo Luis afirmó que prefiere homenajearlo cada 29 de septiembre, en su cumpleaños, con un recital gratuito. “La obra del Cuchi es única y no va a desaparecer”, dijo en Aries
