Salta vive el 16° Encuentro Internacional de Mimo y Clown

Del 1 al 12 de octubre Salta vive una nueva edición del Encuentro Internacional de Mimo y Clown, un evento artístico y social que desde hace 16 años reúne a artistas de distintos puntos del país y de América Latina.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Rafaela Torres, organizadora del encuentro, informó que este año participarán elencos de Perú, Bolivia, Misiones y Buenos Aires, que recorrerán distintas localidades llevando espectáculos a salas tradicionales y espacios no convencionales.

“Hace 16 años que llevamos adelante este proyecto sociocultural en nuestra provincia. Se trata de una programación extensa, no solamente en la Capital, sino en diferentes municipios, en donde llevamos espectáculos nacionales e internacionales a diferentes espacios y también vamos a las comunidades indígenas y hospitales”, expresó.

Uno de los principales espacios en Salta Capital será la Casa de la Cultura (Caseros 460). “Tenemos una programación de tres horarios, a las 10, a las 16, a las 20:30. Los dos primeros horarios son para público de instituciones educativas y el último horario es para público general”, detalló.

Torres detalló que participarán cerca de 25 artistas, incluyendo dos compañías de Misiones con amplio reconocimiento, una de ellas ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro y la otra participante del MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas.

“También viene Chacobachi, que realmente es importante, es una función que se presenta a costos altísimos en Buenos Aires y en otros países y lo tenemos para que puedan apreciar el arte de este gran payaso argentino. Y también tenemos el elenco de Mama Cumbia Teatro, que vienen de La Paz, un espectáculo realmente muy entretenido, para bailar y para pensar porque justamente pone énfasis en el rol de la maternidad en esta sociedad”, nombró.

El evento, de carácter internacional y no competitivo, se desarrollará en los municipios de Tartagal, General Ballivián, Salta Capital, Vaqueros, Rosario de Lerma, San Ramón de la Nueva Orán y Salvador Mazza. Organizado por el Grupo de Teatro Identikit y la Fundación Cultura Creativa, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Provincia, gobiernos municipales y organizaciones del tercer sector. A lo largo de los años se ha consolidado como uno de los encuentros teatrales más importantes del país, con una fuerte impronta social orientada a promover el acceso a la cultura en sectores vulnerables.

El valor de las entradas en espectáculos de Casa de la Cultura, para el público de escuelas y jubilados es de $4.000 y para el público en general de $6.000. Mientras que las actividades en espacios abiertos será gratuita. "Queremos garantizar el acceso a toda la comunidad", explicaron.

Elencos que participarán en el 15º EIMYC Salta:

Elenco: Clowndekuera- Obra: Clowndestino- Misiones

Elenco: Gonzalo Alfonsín- Obra: Popurrí- Buenos Aires

Obra: El colibrí- Travesía en Mi Mayor- Buenos Aires

Elenco: Mama Cumbia Teatro- Obra: Mamá Cumbia- La Paz. Bolivia

Elenco: Entre Nadas Obra: Simple Circo (Misiones)

Elenco: Chacovachi Obra: Un Payaso malo puede arruinar tu vida (Buenos Aires)

Elenco Pestañita y Arely- Obra: Presentadores Clown- Perú

Elenco: Chapa, Chispita y Cartón Obra: Chachisca y los secretos del fuego

En la Casa de la Cultura, Caseros 460, se ofrecerán tres obras en el marco del ciclo «Jueves de Teatro» el 2 de Octubre en diferentes horarios: