Urtubey reivindicó a la CGT: “El sindicalismo es la única herramienta de transformación social en Argentina”

El candidato a senador nacional de Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, participó de un encuentro en la sede del Partido Justicialista con dirigentes de la CGT Salta, donde remarcó la importancia de la unidad sindical y el rol histórico del movimiento obrero dentro del peronismo.

“Encontrar a la CGT en un camino de unidad, a los trabajadores poniéndose una campaña al hombro, me hace acordar a mis primeros años de militancia peronista. El movimiento obrero organizado es indudablemente la única herramienta de transformación social que puede haber en la Argentina”, sostuvo el exgobernador.

Urtubey recordó que no existe movilidad social ascendente sin un sindicalismo fuerte: “No hay un peronismo peronista si no lo está haciendo con el movimiento obrero como columna vertebral. Los problemas de la política se resuelven con más política, y eso incluye la defensa de los derechos de los trabajadores”.

En ese sentido, planteó que la campaña no se trata sólo de una elección, sino de valores: “Queremos que los trabajadores recuperen el derecho de disfrutar de su esfuerzo, que puedan hacer un asado con su familia un fin de semana. Así de simple y así de profundo”.

Finalmente, Urtubey convocó a la militancia a sostener ese rumbo colectivo: “Este sueño no termina acá. El primer paso será el 26 de octubre, pero luego debemos construir un gobierno nacional y popular que devuelva dignidad a los humildes y a los trabajadores”.