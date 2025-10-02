Urtubey: “El 26 de octubre le vamos a poner freno a Milei”

El candidato a senador nacional de Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, encabezó un acto en la sede del Partido Justicialista junto a referentes de la CGT Salta, donde lanzó fuertes críticas al gobierno de Javier Milei y convocó a la militancia peronista a redoblar esfuerzos de cara a las elecciones.

“Yo también estoy muy enojado con la política, porque la política puso a Milei de presidente, porque votó la Ley Bases que perjudica a los trabajadores y porque mira para otro lado mientras se recortan fondos para discapacidad”, expresó el exgobernador salteño.

Urtubey sostuvo que la respuesta debe ser con más participación política: “Cuando estamos enojados con la política, la forma de dar pelea es militar y votar al peronismo para que de una vez por todas pongamos las cosas en su lugar”.

En esa línea, advirtió sobre las próximas reformas que impulsa el gobierno nacional: “Ellos mismos lo están diciendo: viene la reforma laboral y previsional para dejar sin derechos a los trabajadores y a los jubilados. Nosotros no lo vamos a permitir”.

Finalmente, Urtubey llamó a no ser indiferentes en los próximos comicios: “El 26 de octubre le vamos a poner freno a Milei. No hay lugar para mirar a otro lado. Debemos sembrar esperanza y construir un gobierno nacional y popular que devuelva dignidad a los trabajadores y a los humildes”.