Sáenz recorrió la Puna y habló del sueño salteño al Pacífico

“Nuestra provincia tiene todo lo que el mundo necesita. Voy a trabajar con firmeza para lograr, de una vez por todas, la salida al Pacífico que tanto merecemos”, publicó el gobernador Gustavo Sáenz en redes sociales. El mandatario pidió el acompañamiento de la ciudadanía en “este camino de desarrollo y futuro” y aseguró que “juntos lo vamos a hacer realidad”.

En el video que acompañó el mensaje, Sáenz apareció conduciendo por la ruta hacia San Antonio de los Cobres, pasando por Alfarcito. Allí comentó con tono distendido: “Vamos a ver si lo encontramos al curita, mi querido amigo, para saludarlo”.

Durante el recorrido, el gobernador destacó la belleza de los paisajes salteños y remarcó que la provincia “tiene todo lo que el mundo necesita, por esos paisajes y por su gente”. En ese marco, sostuvo: “Vamos a pelear porque de una vez por todas tengamos nuestra salida al Pacífico. Sé que juntos lo podemos hacer de una vez por todas y cumplir el sueño de todos los salteños”.