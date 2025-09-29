Padres denuncian casos de acoso, bullying y drogas en una escuela salteña, piden se investigue a la directora

Este lunes un grupo de padres y madres se reunió en la Escuela Delfín Leguizamón, en el Barrio Boulogne Sur Mer para exigir explicaciones sobre hechos de acoso, bullying y drogas con estudiantes menores de edad.

En diálogo con Aries, María Herrera, mamá de uno de los alumnos, relató que el hecho se dio a conocer por mensajes y videos obscenos que se difundían en un grupo de WhatsApp integrado por los niños.

“La mamá que se percata de los mensajes fue a la escuela, habló con la directora y ella no le dio ninguna respuesta favorable más que decirle que cambie de sección, de turno, y lo saque del grupo a su hijo”, expresó.

Además señaló que los niños confirmaron a sus padres los hechos de acoso de índole sexual de un compañero con otros. “Empezaron a salir miles de problemas, no tan solo esto, sino que en séptimo se encontró marihuana, en otros grados hay bullying, y la directora siempre resuelve así”, señaló en referencia al cambio de sección o grado de los estudiantes.

María informó que los padres lograron reunirse con el supervisor al que le solicitaron “haga una investigación a la directora” considerando que “no es competente a la dirección”. Así mismo indició que este martes 30 no habrá clase para ninguno de los cursos ya que se realizará una reunión general con los padres y tutores por la mañana.