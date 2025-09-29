El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Padres denuncian casos de acoso, bullying y drogas en una escuela salteña, piden se investigue a la directora
Un grupo de padres se reunió este lunes en la escuela Escuela Delfín Leguizamón, en el Barrio Boulogne Sur Mer para exigir explicaciones sobre hechos de acoso, bullying y drogas. Solicitan se investigue a la directora por minimizar los episodios. “No es competente a la dirección”, indicaronSalta29/09/2025
Este lunes un grupo de padres y madres se reunió en la Escuela Delfín Leguizamón, en el Barrio Boulogne Sur Mer para exigir explicaciones sobre hechos de acoso, bullying y drogas con estudiantes menores de edad.
En diálogo con Aries, María Herrera, mamá de uno de los alumnos, relató que el hecho se dio a conocer por mensajes y videos obscenos que se difundían en un grupo de WhatsApp integrado por los niños.
“La mamá que se percata de los mensajes fue a la escuela, habló con la directora y ella no le dio ninguna respuesta favorable más que decirle que cambie de sección, de turno, y lo saque del grupo a su hijo”, expresó.
Además señaló que los niños confirmaron a sus padres los hechos de acoso de índole sexual de un compañero con otros. “Empezaron a salir miles de problemas, no tan solo esto, sino que en séptimo se encontró marihuana, en otros grados hay bullying, y la directora siempre resuelve así”, señaló en referencia al cambio de sección o grado de los estudiantes.
María informó que los padres lograron reunirse con el supervisor al que le solicitaron “haga una investigación a la directora” considerando que “no es competente a la dirección”. Así mismo indició que este martes 30 no habrá clase para ninguno de los cursos ya que se realizará una reunión general con los padres y tutores por la mañana.
El sábado por la mañana se realizó la prueba acuática en el natatorio Perón y por la tarde la de pedestrismo y de RCP en el Xamena. Además, los guardavidas que ya trabajan revalidaron su examen.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
Las intervenciones de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta aumentaron de forma exponencial de 3.000 en 2022 a 11.000 en lo que va de 2025, según un estudio privado.
El gobernador Gustavo Sáenz y el titular del CFI firmarán hoy el convenio para crear el Fondo de Garantías Salta (FOGASAL).
Aeropuerto de Salta opera con normalidad pese a la medida de ATE
La Asociación Trabajadores del Estado realiza este lunes asambleas, aunque en Salta los vuelos operan con normalidad según confirmaron fuentes gremiales.
El Gobierno sorprendió en el cierre de la FIT con beneficios turísticos: 12 cuotas sin interés en viajes, hasta 20% de descuento en gastronomía y alojamiento.
El gobernador Gustavo Sáenz encabezará hoy la entrega de siete nuevas ambulancias de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria en el interior provincial de Salta.
Nuevas trabas del BCRA: cambian las reglas para comprar Dólar oficial y MEP desde hoyEconomía29/09/2025
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
“El interior pone el pecho, Buenos Aires pisotea el federalismo” dijo el intendente de Termas de Río Hondo
Jorge Mukdise, cuestionó la decisión de llevar el MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que la medida golpea la economía regional.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.