Agónico 2-1: el PSG sacó chapa de campeón y derrotó al Barcelona sobre el final

Luego de que la acción comenzara el martes, la Champions League cerró el telón el miércoles con uno de los platos más fuertes y esperados de esta segunda jornada: París Saint-Germain logró un agónico triunfo de 2-1 sobre el Barcelona.

Desde el Estadio Olímpico de Montjuïc, ambos ofrecieron una exhibición de fútbol de élite, pero fueron los dirigidos por Luis Enrique quienes se llevaron los tres puntos sobre el final del partido.

A pesar de los grandes nombres que saltaron al campo, ambos presentaron equipos alternativos y hubo ausencias destacadas, como la de Ousmane Dembélé, el actual campeón del Balón de Oro, o las de Ronald Araujo y Robert Lewandowski, dos pilares importantes en el equipo catalán.

De todas maneras, eso no impidió que dos de los mejores clubes del mundo jugaran un partidazo por la fase de grupos de la Champions: el primer tiempo fue un ida y vuelta constante, con los dos goles, mientras que la segunda mitad fue más friccionada y trabada en el mediocampo. Sin embargo, Gonçalo Ramos se convirtió en el héroe parisino.

Con esta victoria, el actual campeón de la Champions League subió al tercer puesto con seis unidades, mientras que el Barcelona quedó relegado a la décimosexta posición.

Con información de 442