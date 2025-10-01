El macabro hallazgo ocurrió en un camino rural entre Santo Tomé y Colonia San José. Los peritos trabajan para identificar a la víctima y determinar la causa de muerte.
Hallan muerto a un hombre atado y amordazado en Mendoza
Franco Patricio Aracena, de 31 años, fue encontrado en su departamento con signos de violencia. La policía investiga a dos sospechosos que habrían ingresado al domicilio.Provincias01/10/2025
El cuerpo de un hombre de 31 años, identificado como Franco Patricio Aracena, fue encontrado atado y amordazado en su departamento de Villa Nueva, Guaymallén, durante la tarde del sábado.
La policía acudió tras un aviso al 911 de vecinos que notaron la puerta abierta y la ausencia del hombre desde el viernes. La fiscal Claudia Ríos investiga a dos sospechosos que habrían ingresado al domicilio.
Al llegar al departamento, los efectivos de la Comisaría 44° de Guaymallén encontraron a la víctima inmovilizada en una habitación. Aracena presentaba signos evidentes de agresión física en el rostro y estaba atado de pies y manos, con una especie de mordaza.
Aunque el forense determinará la causa exacta de la muerte, todo indica que se trató de un asesinato.
¿La víctima conocía a sus agresores?
Las autoridades investigan si Aracena conocía a sus agresores, ya que no se detectaron puertas o ventanas forzadas en la casa. Dos hombres fueron vistos la noche del viernes saliendo del departamento con una bicicleta y dejando las puertas abiertas.
Además, un vecino reportó que el sábado dos sospechosos en una moto negra merodeaban el edificio. La policía analiza imágenes de cámaras de seguridad y busca determinar si hubo faltantes en el departamento, lo que podría orientar el caso hacia un robo o ajuste de cuentas.
Con información de TN
