A un año de su fallecimiento, invitan a misa en honor al padre Javier Romero

La Catedral Basílica de Salta anunció que este domingo 5 de octubre, a las 19 horas, se celebrará una misa en sufragio por el primer aniversario del fallecimiento del presbítero Javier Ignacio Romero Fernández.

Romero se desempeñó como Vicario Episcopal de la Catedral y Rector del Santuario del Señor y de la Virgen del Milagro desde 2019, y su partida dejó un profundo vacío en la vida espiritual de la provincia.

El sacerdote había sido internado durante la Festividad del Milagro del año pasado, un día antes de la procesión, lo que generó preocupación entre los fieles. Aunque mostró una breve recuperación, finalmente falleció, causando gran pesar en la comunidad.

“Queridos hermanos, los invitamos a participar de la Misa en sufragio por el primer aniversario de fallecimiento del Pbro. Javier Ignacio Romero Fernández. Están todos invitados. Bendiciones”, publicó la Catedral a través de sus redes sociales oficiales.