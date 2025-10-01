Cucarachas y alacrán en ARCA: la grave denuncia de los empleados

Desde la sede central de ARCA anunciaron la falta de mantenimiento y limpieza donde trabajan funcionarios públicos y los ciudadanos se dirigen para realizar todo tipo de trámites. Se trata del edificio de ex Banco Hipotecario, frente a Plaza de Mayo, a metros de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda.



La agencia Noticias Argentinas se hizo eco de la noticia e informó que la situación se repite en otras dependencias centrales de organismos o ministerios. En el caso de ARCA, si se solicita pasar a un baño, se encuentra visiblemente sucio y fuera de mantenimiento.



Trabajadores de ARCA denunciaron la situación a sus gremios de referencia y adjuntaron imágenes para hacer clara la denuncia. Desde la Unión del Personal Superior Jerárquico de la AFIP, Julio Estévez (h), detalló que “...es lamentable el estado en que se encuentran los baños de la sede central de ARCA, que están a disposición de empleados y contribuyentes, sin ningún tipo de insumos básico disponible ni el más mínimo mantenimiento. Además, las cucarachas han hecho de nuestro lugar de trabajo su refugio”.



Por su parte, el gremio de la AEFIP destacó en un comunicado “...que por la aparición de un alacrán en la planta baja del edificio central se informe acerca de las medidas de desinfección que se van a tomar”. Además coincidieron con el gremio de UPSAFIP en que “...esta situación se suma a la alarmante falta de mantenimiento de los distintos edificios que comprenden el área” de la seccional impositiva.

