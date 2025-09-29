El cronograma electoral de las elecciones del 26 de octubre marca que desde el primer día de ese mes -que es el próximo miércoles- está prohibida la publicidad de los actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto. Así lo establece el Código Electoral Nacional en su artículo 64 quáter, que dispone tal límite 25 días previos a las elecciones generales. Suele suceder que su acatamiento es relativo porque la acción de gobierno no se detiene y se avanza con lo que tiene contenido social.

Gustavo Sáenz estuvo la semana anterior en la zona de los Valles Calchaquíes, donde repitió actividades que ya desarrolló en el norte y el sur de la Provincia. Recorre obras, inaugura las que puede y donde no hay nada de eso, se instala en las plazas y dialoga con la gente. Uno de los hechos más sobresalientes fue la puesta en marcha, con trabajos de acondicionamiento, de la construcción de la autopista en el Valle de Lerma para mejorar la conectividad vial en una zona de gran importancia económica. En otro extremo, en San Carlos, visitó el predio donde los estudiantes construían sus carrozas para el desfile de primavera pero también habilitó un pozo de agua y reactivó obras que paralizó el gobierno nacional. El jueves, en tanto, anunció desde Bariloche la creación del Fondo de Garantías Salta, para facilitar el acceso al crédito de la pequeña y mediana empresa. Esta semana girará el proyecto a la Legislatura.

Cada movimiento es una oportunidad para pedir el voto para el frente Primero los Salteños y para ratificar sus críticas a la administración de La Libertad Avanza. Subraya que se atraviesan momentos difíciles, sobre todo las regiones alejadas del obelisco y del centro del país, cuyas necesidades no son observadas ni percibidas por la mirada centralista de la administración libertaria. En el Foro Iberoamericano de Garantías, al que concurrió junto a un grupo de gobernadores que también necesitan condicionar su vinculación con el Ejecutivo nacional, puso en tela de juicio las políticas cortoplacistas, como la reducción a cero de retenciones a la exportación de granos, a la que le dio el carácter de disposición electoralista.

A todas luces hay una relación asimétrica con la Nación porque de las 127 bancas en juego en la Cámara de Diputados, Salta aportará solo 3; menos que Chaco, que elige 4 y muy lejos de la Provincia de Buenos Aires, que juega 35 bancas o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que elige 13 o Córdoba, que renueva 9. Además, la elección provincial de mayo mostró un categórico triunfo de La Libertad Avanza en el distrito que tiene la mitad de los electores de toda la provincia por lo que la estrategia libertaria no buscó alianzas, para no compartir las dos bancas de la mayoría en el Senado.

De todas maneras, que el gobernador Sáenz y el presidente Javier Milei se pongan la campaña encima implica el fortalecimiento de su poder con el triunfo o una derrota que los excluye del armado de gobierno en 2027. También los debilita en la gestión de medio mandato, que para el Presidente de la Nación es frustrar su pretensión de avanzar con reformas estructurales para evitar un colapso económico y para el mandatario provincial, mantener la paz social mientras recupera los recursos que generan los esfuerzos de los salteños.

Pero si desde ahora se construyen los consensos imprescindibles, se escribirá otra historia.

Salta 29 de septiembre de 2025