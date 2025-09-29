Nueva Legitimidad

Sucesivos fracasos fueron horadando el prestigio de nuestro sistema político, y tal como sucedió décadas atrás hubo un nuevo punto de inflexión y eso represento la llegada del actual presidente de la Nación. Fue la herramienta que utilizó la mayoría de los argentinos para salir de un gobierno que había dilapidado una enorme expectativa inicial.

Las aguas turbulentas por las que atraviesa el actual gobierno, la poca sustentabilidad del programa económico y las cada vez más frecuentes denuncias de corrupción, ponen a la política frente a uno de los desafíos más grandes de su historia.

Estamos en un momento apasionante porque en la Argentina hoy estamos discutiendo las cosas. Ya no discutimos como se hacen las cosas. Ya no discutimos matices y ya no discutimos procedimientos. Discutimos el contrato social argentino.

Entonces digo si esta profundidad de debate no es la herramienta para que los jóvenes vean en la política un instrumento para cambiar la realidad. Solo será posible que alguien vuelva a creer en la política, si ésta puede cambiar algo concreto en sus vidas y sobre todo en las expectativas de futuro.

Estamos realmente nosotros en condiciones de entender que los partidos políticos y sobre todo aquellos que tienen una profunda raigambre social tienen que ser funcionales a la Argentina y no a los dirigentes?

Lo que tenemos que hacer es crecer en institucionalidad y una de las formas de crecer en institucionalidad es reconstruir la solidez de los partidos políticos, porque la Constitución Nacional establece que a través de ellos se canaliza a participación electoral.

Para qué? Para institucionalizar un diálogo vibrante que permita saber que hay algunas reglas que son razonablemente inalterables que permitan que la Argentina vuelva a tener ese contrato social que hemos perdido en algún momento Es responsabilidad de los partidos políticos indudablemente.

Es un es un imperativo ético construir una Argentina que salga de la dialéctica amigo enemigo, una de las formas de destrucción del sistema institucional es referenciarte en el peor adversario de manera tal de ser menos peor y ganarle.

Se menciona frecuentemente una supuesta “batalla cultural” para cambiar la mente del otro, ya que todos son poseedores de la “verdad revelada”. Toda esa comunicación moderna se usa para incrementar las diferencias, aumentar la grieta, que es el verdadero proyecto práctico sobre los que se asientan los gobiernos de estos últimos tiempos. Todo ello va en sentido contrario a la búsqueda de un proyecto en común.

Resulta fundamental buscar los consensos en todos los niveles: políticos, gremiales, empresarios, tercer sector, con el objetivo de definir estrategias y políticas de estado que permitan establecer y juntar las voluntades colectivas en el logro de objetivos comunes.

Creo sinceramente que tenemos solución. Que nos llevará esfuerzo, tiempo y que no será fácil. Pero la hay. Y no hay partido que sea propietario de esa solución. La solución partirá de un acuerdo político que tenga a la sociedad como testigo, como protagonista y como garante. El pueblo argentino debe recuperar su protagonismo y sus representantes deberán recuperar su legitimación.