A partir de esta semana, el Presidente de la Nación va a visitar diez provincias. Lo hará en modo electoral para alcanzar su propósito de ampliar la representación del oficialismo en el Congreso de la Nación. El mismo objetivo persigue el Gobernador de la Provincia, que viene desplegando una intensa actividad que lo lleva por todo el territorio, mientras trata de ordenar el impacto del ajuste libertario.
Nueva Legitimidad
La Argentina, y los argentinos adentro de ella, transitamos momentos que serán decisivos para nuestra historia.Opinión29/09/2025 Juan Manuel Urtubey
Sucesivos fracasos fueron horadando el prestigio de nuestro sistema político, y tal como sucedió décadas atrás hubo un nuevo punto de inflexión y eso represento la llegada del actual presidente de la Nación. Fue la herramienta que utilizó la mayoría de los argentinos para salir de un gobierno que había dilapidado una enorme expectativa inicial.
Las aguas turbulentas por las que atraviesa el actual gobierno, la poca sustentabilidad del programa económico y las cada vez más frecuentes denuncias de corrupción, ponen a la política frente a uno de los desafíos más grandes de su historia.
Estamos en un momento apasionante porque en la Argentina hoy estamos discutiendo las cosas. Ya no discutimos como se hacen las cosas. Ya no discutimos matices y ya no discutimos procedimientos. Discutimos el contrato social argentino.
Entonces digo si esta profundidad de debate no es la herramienta para que los jóvenes vean en la política un instrumento para cambiar la realidad. Solo será posible que alguien vuelva a creer en la política, si ésta puede cambiar algo concreto en sus vidas y sobre todo en las expectativas de futuro.
Estamos realmente nosotros en condiciones de entender que los partidos políticos y sobre todo aquellos que tienen una profunda raigambre social tienen que ser funcionales a la Argentina y no a los dirigentes?
Lo que tenemos que hacer es crecer en institucionalidad y una de las formas de crecer en institucionalidad es reconstruir la solidez de los partidos políticos, porque la Constitución Nacional establece que a través de ellos se canaliza a participación electoral.
Para qué? Para institucionalizar un diálogo vibrante que permita saber que hay algunas reglas que son razonablemente inalterables que permitan que la Argentina vuelva a tener ese contrato social que hemos perdido en algún momento Es responsabilidad de los partidos políticos indudablemente.
Es un es un imperativo ético construir una Argentina que salga de la dialéctica amigo enemigo, una de las formas de destrucción del sistema institucional es referenciarte en el peor adversario de manera tal de ser menos peor y ganarle.
Se menciona frecuentemente una supuesta “batalla cultural” para cambiar la mente del otro, ya que todos son poseedores de la “verdad revelada”. Toda esa comunicación moderna se usa para incrementar las diferencias, aumentar la grieta, que es el verdadero proyecto práctico sobre los que se asientan los gobiernos de estos últimos tiempos. Todo ello va en sentido contrario a la búsqueda de un proyecto en común.
Resulta fundamental buscar los consensos en todos los niveles: políticos, gremiales, empresarios, tercer sector, con el objetivo de definir estrategias y políticas de estado que permitan establecer y juntar las voluntades colectivas en el logro de objetivos comunes.
Creo sinceramente que tenemos solución. Que nos llevará esfuerzo, tiempo y que no será fácil. Pero la hay. Y no hay partido que sea propietario de esa solución. La solución partirá de un acuerdo político que tenga a la sociedad como testigo, como protagonista y como garante. El pueblo argentino debe recuperar su protagonismo y sus representantes deberán recuperar su legitimación.
CoincidenciasOpinión26/09/2025
El complejo rompecabezas que expresa a la Argentina indica la necesidad de un acuerdo político. Es una exigencia que ha planteado tanto el gobierno de Estados Unidos como el Fondo Monetario Internacional, que concurrieron en asistencia del gobierno nacional. Y también lo entienden así los gobernadores.
Comenzó el tratamiento del proyecto de presupuesto nacional para 2026. No hay muchas expectativas respecto de su avance y los esfuerzos de los legisladores apuntan a lograr que se atiendan las demandas de las provincias, que vieron afectada severamente su participación en la distribución de los recursos. Se renueva el interés por modificar la ley de coparticipación federal.
PropósitosOpinión24/09/2025
Con asistencia externa, el gobierno libertario logró calmar a los mercados al dar a los titulares de bonos señales concretas que la Argentina pagará su deuda, ya que tomó distancia del lugar de default al que se estaba acercando. Es así que a un poco más de un mes de los comicios de medio tiempo podrá atenderse con más serenidad a las propuestas para la renovación del Congreso.
La timba que nos arrastra
El gobierno de Javier Milei repite las recetas de endeudamiento que antes criticaba: más deuda externa, ajuste sobre el sector privado y una economía convertida en timba electoral.
Un problema mundial tiene una expresión extrema en la Provincia. La escasez de anestesistas ha llevado a que se reduzcan las intervenciones quirúrgicas en los establecimientos sanitarios públicos, está sometiendo al gobierno a las condiciones que impone una corporación y habilita oportunidades para la comisión de delitos que se están investigando
Descubrí dónde realizar tus compras, cuáles son las alternativas disponibles y qué tipos de locales atenderán al público durante el feriado comercial de este lunes 29 de septiembre.
El joven había sido visto por última vez el viernes por la noche, cuando salió de su casa en el Bosque Peralta Ramos en bicicleta.
La acefalía en la campaña de La Libertad Avanza por la ausencia de José Luis Espert le da un inesperado impulso a Diego Santilli. Además, la mención de Diego Spagnuolo agudiza la crisis interna del espacio.
Ampliación 20 de Junio: 17 familias aún sin reubicación tras el incendio
Casi dos meses después del incendio en Ampliación 20 de Junio, 17 familias continúan sin solución habitacional. Tres siguen en un centro vecinal y el resto se reparte entre casas de vecinos.
El Gobierno sorprendió en el cierre de la FIT con beneficios turísticos: 12 cuotas sin interés en viajes, hasta 20% de descuento en gastronomía y alojamiento.