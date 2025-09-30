Llegó a Ezeiza un nuevo avión con argentinos deportados de EE. UU.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo fue ingresada con un cuadro de vómitos y deshidratación. Se espera que reciba el alta este martes por la tarde.
Un nuevo avión con ciudadanos argentinos deportados desde Estados Unidos por orden del gobierno de Donald Trump, aterrizó durante la madrugada del martes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se trató del cuarto vuelo en lo que va del año, que se sumó a los realizados entre el 12 de junio y el 26 de septiembre, en el marco del endurecimiento de las medidas contra inmigrantes irregulares o con antecedentes penales.
El operativo se llevó a cabo bajo estricto hermetismo. Los argentinos llegaron a bordo de un Airbus A320-214 de la empresa GlobalX, contratada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con escala previa en Guayaquil, Ecuador. Según se informó, esta vez “llegaron siete en total”.
Al igual que en los vuelos anteriores, los deportados salieron del aeropuerto por la puerta FBO VIP Club, reservada a servicios especiales, donde familiares los esperaban desde temprano.
Los testimonios de los allegados
Una de las mujeres presentes relató que aguardaba a su hermana, quien había emigrado a los 18 años y llevaba más de 25 viviendo en Florida.
“Se fue con 18 años, hace más de 25 que vive en Florida. No sé con qué me voy a encontrar. Todos fueron detenidos de un momento a otro, perdieron todo lo que tenían”, expresó, y añadió que la joven pasó más de cuatro meses detenida en diferentes centros, llegando incluso a dormir en el piso de una instalación militar.
Otra mujer, oriunda de Misiones, contó que su sobrino también se encontraba entre los deportados: “Él tenía su departamento, su trabajo, su camioneta y le quedó todo allá. Vienen con lo puesto, con la ropa que tenían en el momento que los agarraron”.
Procedimientos en suelo argentino
Ya en Ezeiza, los deportados atravesaron un control de Migraciones y fueron liberados alrededor de las 2 de la mañana, acompañados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Solo cuatro fueron recibidos por familiares en el lugar, mientras que los tres restantes fueron trasladados en una camioneta policial, sin que se revelara su destino.
En paralelo, trascendió que entre los casos figuraba “uno por explotación sexual y otro por manejar en estado de ebriedad”, aunque no se ofrecieron precisiones oficiales.
Las deportaciones de Donald Trump
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la política migratoria de Trump ya derivó en la salida de “dos millones de inmigrantes ilegales en menos de 250 días, incluyendo aproximadamente 1,6 millones que se autodeportaron voluntariamente y más de 400.000 deportaciones forzadas”.
Las razones detrás de la repatriación de argentinos abarcaron el vencimiento de visas, ingresos irregulares y causas judiciales.
Desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina remarcaron que “el control de las visas estadounidenses no termina cuando se emite la VISA. Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares para asegurarse de que cumplen con las leyes y normas de inmigración”.
Los vuelos anteriores
El primer avión arribó el 12 de junio, con alrededor de 16 argentinos, aunque no hubo confirmación oficial de la cifra. El 11 de septiembre, un Boeing 767-300 de Omni Air International trajo a 10 ciudadanos repatriados desde Louisiana, tras escalas en Bogotá y Belo Horizonte.
Posteriormente, el 26 de septiembre, un Boeing 767-300 de Eastern Airlines aterrizó con 15 argentinos deportados, luego de una escala en Lima.
Con los siete pasajeros que llegaron este martes 30 de septiembre, el número total de argentinos expulsados en apenas cuatro meses se acercó al medio centenar, consolidando un escenario de creciente tensión por la política migratoria de la actual administración republicana.
Con información de Ámbito
