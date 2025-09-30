El fisco investigará operaciones de Tabacalera Sarandí en 2024 con clientes que, según la AFIP, no tenían respaldo económico.
El Gobierno anunció descuentos para jubilados en supermercados y perfumerías
Los adultos mayores podrán acceder a rebajas de hasta 20% en productos de limpieza y perfumería, y 10% en alimentos.Argentina30/09/2025
A tres semanas de las elecciones y con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados sin comprometer el costado fiscal, el Gobierno lanza un plan de beneficios con descuentos de 10% en supermercados y hasta un 20% en perfumería y limpieza.
El programa lo impulsa el Ministerio de Capital Humano “con el objetivo de mejorar los ingresos y la capacidad de compra”. De acuerdo a la información a la que accedió TN, esta medida comprende descuentos en más de 7000 comercios para los titulares de jubilaciones y pensiones que sean clientes de los dos bancos adheridos (Banco Nación y Galicia).
Según el calculo estimado de ANSES, el plan alcanza a 7 millones de jubilados y pensionados. “Al tiempo que fomenta el comercio al incrementar notablemente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo para el Estado”, destacaron desde la cartera que preside Sandra Pettovello.
Uno por uno, los descuentos para los jubilados
- Disco: 10% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas) + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Jumbo: 10% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas) + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Vea: 10% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas) + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Coto: 10% sin tope en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas). No acumulable con otras promociones.
- La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas). No acumulable con otras promociones.
- Josimar: 15% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas) sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Carrefour: 10% en todos los rubros (excepto carnes, electro y marcas seleccionadas). Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
- Día: 10% en todos los rubros. Tope $2000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.
Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan los haberes con aumento en octubre 2025
Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en octubre de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan:
- La jubilación mínima: $326.298,38;
- La jubilación máxima: $2.195.679,22;
- La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $261.038,70;
- Las Pensiones no Contributivas (PNC): $228.453,71
- La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $149.266,62.
Con información de TN
La informalidad laboral en Argentina alcanza el 60%: “Es una bomba de tiempo”
El aumento de la informalidad laboral preocupa por los bajos salarios, la falta de cobertura y el impacto futuro en la seguridad social.
Los programas, denominados "Solidaridad" y "Tridente", contemplan maniobras en el Atlántico Sur para cooperación y defensa, y se avanzó por decreto ante la falta de tratamiento legislativo en el Congreso.
La ANMAT prohibió la distribución y fabricación de instrumentos médicos para cirugíasArgentina30/09/2025
La ANMAT prohibió la distribución y fabricación de una serie de instrumentos médicos utilizados para cirugías. La medida fue tomada debido a las irregularidades presentadas por los productos.
El título secundario completo ya no es suficiente para conseguir un empleo de calidad: solo el 10% de quienes lo poseen logran acceder a puestos profesionales.
La venta de combustibles en el país sufrió una notable caída al registrar una caída del 2,9% respecto a julio. Aunque la cifra interanual mostró una leve suba del 0,4%, la baja mensual refleja una contracción en el consumo.
Nuevas trabas del BCRA: cambian las reglas para comprar Dólar oficial y MEP desde hoyEconomía29/09/2025
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.