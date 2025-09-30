Estela de Carlotto fue internada en La Plata

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, debió ser internada en una clínica privada de La Plata. La dirigente de 94 años, que fue ingresada por un cuadros de vómitos y deshidratación, evoluciona positivamente y se espera que reciba el alta en las próximas horas.



Fuentes médicas de la institución aseguraron que el cuadro "no es nada grave." En este sentido detallaron que la internación se realizó por precaución con el objetivo de mantener a la paciente en observación.

Según trascendió, los síntomas fueron provocados a raíz de una intoxicación. Durante la mañana de este martes, el cuadro de la dirigente evolucionó positivamente: pudo permanecer hidratada y el equipo médico logró detener el cuadro de vómitos.

En este escenario - y de continuar la recuperación - se espera que la histórica dirigente por los derechos humanos, que cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre, reciba el alta este martes por la tarde.

Con información de Ámbito